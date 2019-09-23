۲۴ کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل عربستان را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، برخی از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل، عربستان سعودی را به دلیل قتل جمال خاشقجی و نقض‌های حقوق بشر در این کشور محکوم کردند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، ۲۴ کشور که بیشترشان اروپایی هستند نسبت به وضع حقوق بشر در عربستان سعودی از جمله مواردی مانند شکنجه، بازداشت‌های غیرقانونی، محاکمه‌های ناعادلانه منتقدان شامل فعالان و روزنامه‌نگاران به شدت ابراز نگرانی کردند.

گفتنی است جمال خاشقجی، سردبیر سابق روزنامه الوطن و ستون‌نویس واشنگتن‌پست، در اکتبر ۲۰۱۸ جهت انجام کار اداری وارد سرکنسولگری عربستان سعودی در استانبول شد و در آنجا به نحو مرموزی کشته شد.

پس از گذشت ماه‌ها که چگونگی انجام جنایت و زمان و مکان آن مشخص شده، اما هنوز از جنازه خاشقجی خبری نیست.