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۱ مهر ۱۳۹۸، ۱۷:۱۵

شهرداری گرگان حریفانش در لیگ برتر بسکتبال بانوان را شناخت

شهرداری گرگان حریفانش در لیگ برتر بسکتبال بانوان را شناخت

گرگان – پس از قرعه کشی لیگ برتر بسکتبال بانوان کشور، تیم شهرداری گرگان حریفانش در این رقابت‌ها را شناخت.

به گزارش خبرنگار مهر، قرعه کشی فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال بانوان باشگاه‌های کشور برگزار شد و تیم شهرداری گرگان نماینده استان گلستان حریفانش را شناخت.

این رقابت‌ها با حضور ۱۳ تیم در دو گروه برگزار می‌شود که تیم شهرداری گرگان با تیم‌های شرکت ملی گاز، نامی نو، شکلی، پاز، سپهرداد و خانه بسکتبال هرمزگان در گروه الف قرار دارد.

در گروه ب هم تیم‌های پالایش نفت آبادان، هیرو، بارمان مشهد، بهمن، صدرا و نارسینا قرار دارند.

فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال بانوان باشگاه‌های کشور ۱۶ آبان آغاز خواهد شد.

کد مطلب 4726823

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