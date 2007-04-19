عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- مقامهای عالی رتبه آژانس بین المللی انرژی اتمی از آغاز به کار فعالیت غنی سازی اورانیوم ایران خبر دادند .
- رجب طیب اردوغان هفته آتی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری حزب خود را معرفی می کند .
- یک مقام ارشد آمریکایی درگفتگو با فاینشنال تایمز گفت : قرارداد هسته ای آمریکا-هند به علت خواسته های هند درمعرض فروپاشی است.
- کره جنوبی بار دیگر خواستار توقف فعالیت راکتور هسته ای کره شمالی شد .
- جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر سودان را تهدید به اعمال تحریم کرد .
- " منوچهر متکی " وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران وارد کاراکاس - پایتخت ونزوئلا- شد .
- سرگئی ایوانف معاون اول نخست وزیر روسیه از سیاستهای این کشور در زمینه انرژی حمایت کرد .
نظر شما