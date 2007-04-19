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۳۰ فروردین ۱۳۸۶، ۸:۵۹

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری های خارجی به این شرح است.

- مقامهای عالی رتبه آژانس بین المللی انرژی اتمی از آغاز به کار فعالیت غنی سازی اورانیوم ایران خبر دادند .

- رجب طیب اردوغان هفته آتی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری حزب خود را معرفی می کند .

- یک مقام ارشد آمریکایی درگفتگو با فاینشنال تایمز گفت : قرارداد هسته ای آمریکا-هند به علت خواسته های هند درمعرض فروپاشی است.

- کره جنوبی بار دیگر خواستار توقف فعالیت راکتور هسته ای کره شمالی شد .

- جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر سودان را تهدید به اعمال تحریم کرد .

- " منوچهر متکی " وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران وارد کاراکاس - پایتخت ونزوئلا- شد .

- سرگئی ایوانف معاون اول نخست وزیر روسیه از سیاستهای این کشور در زمینه انرژی حمایت کرد .

کد مطلب 472703

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