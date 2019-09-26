تامین خون ۳ بیمارستان صحرایی در مسیر زائران اربعین

پژمان صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تدابیر و برنامه های انتقال خون استان کرمانشاه برای اربعین حسینی اظهار داشت: کمیته های مختلفی برای ایام اربعین حسینی فعالیت می کنند و سازمان انتقال خون نیز جزو کمیته بهداشت و درمان اربعین است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه افزود: ما به عنوان عضوی از کمیته بهداشت و درمان تمام اقدامات مورد نیاز برای اربعین حسینی را برنامه ریزی کرده و انجام خواهیم داد.

این مسئول تصریح کرد: تا کنون قرار شده ۳ بیمارستان صحرایی در ۳ نقطه مرزی راه اندازی شود که ما نیز آنها را به لحاظ منابع خونی مورد نیاز پشتیبانی خواهیم کرد.

صالحی فر گفت: در وهله اول قرار بر این است که ما ذخیره خون بانک خون بیمارستان های مسیر اربعین را تامین کنیم که البته تقریبا کل استان کرمانشاه در مسیر اربعین قرار می گیرد.

افزایش ذخیره خونی بیمارستان های شهرستان های مرزی در ایام اربعین

وی عنوان کرد: قرار بر این است ما در شهرستان مرزی چون قصرشیرین، سرپلذهاب و گیلانغرب ذخیره خونی را به بالاترین حد ممکن برسانیم.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه ادامه داد: همچنین ذخیره بیمارستان های صحرایی را پس از راه اندازی تا ۶ یا ۷ روز افزایش می دهیم، همچنین در یکی بیمارستان ها که در مرز خسروی شهرستان قصرشیرین راه اندازی خواهد شد، یک بانک خون نیز برای تامین خون احتمالی فعال می کنیم.

هنوز تصمیمی برای خونگیری در مرز خسروی نداریم/ذخیره خونی باید به روز باشد

این مسئول در پاسخ به اینکه آیا برای تامین خون مورد نیاز در مرز خسروی بحث خونگیری را خواهیم داشت؟ گفت: هنوز در این زمینه بحثی مطرح نشده و تصمیمی نیز گرفته نشده است.

وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا ذخیره خونی فعلی استان جوابگوی اربعین خواهد بود، گفت: با توجه به زمان باقی مانده به اربعین ذخیره خونی هم اکنون ما هر چقدر هم باشد در ایام اربعین به کار نمی آید و حتی اگر ۱۰ هزار واحد خون هم داشته باشیم در آن ایام قابل استفاده نخواهد بود.

صالحی فر افزود: ایده آل ما در کشور این است که تمام استانها حداقل ذخیره ۵ روز را داشته باشند اما در ایام اربعین با توجه به حجم زائران، تلاش خواهیم کرد که این ذخیره را حداقل به ۷ روز برسانیم و این نیازمند مشارکت مردم در این زمینه است.