ساخت ذرات هوشمند برای شناسایی سیارات در فضا

به گزارش خبرگزاری مهر، این تجهیزات هوشمند شامل یک تراشه رایانه ای پوشیده از روکشی پلاستیکی خواهد بود که می توان به هنگام استفاده از ولتاژی خاص آن را تغییر شکل داد.

مهندسان انگلیسی معتقدند که با استفاده از این ولتاژ می توان این تجهیزات را در فضا به حرکت درآورد.

بر اساس گزارش بی.بی.سی، نتایج و جزئیات این طرح بی سابقه در نشست ملی اخترشناسی پرستون انگلیس ارایه شده است.

دکتر جان بارکر از دانشگاه گلاسکو گفت: ذرات ریز می توانند از شبکه های بی سیم برای شکل دادن دسته های حرکتی استفاده کنند.

ایده استفاده از تجهیزات میلیمتری برای کشف نقاط دوردست طرح جدیدی نیست اما دکتر بارکر و تیم مهندسی همراهش فاز جدیدی را برای تشریح بیشتر و عمیق تر این ایده بی نظیر آغاز کرده اند.

به گفته محققان، ذرات هوشمند را می توان در نوک کاوشگرهای مخروطی قرار داده و سپس آنها را در جو سیارات مختلف رها کرد تا در ادامه با استفاده از جریان باد به حرکت خود ادامه دهند.

محققان معتقدند برای سیاره ای نظیر مشتری، ذرات هوشمند تنها باید به اندازه یک دانه شن باشند تا بتوان از آنها در ماموریت های اکتشافاتی استفاده کرد.