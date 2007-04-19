نمایندگان ملت در دیدار با رئیس قوه قضائیه: دستگاه قضایی پاسخگوی مطالبات مردم باشد/ قوه قضائیه به میراث فرهنگی توجه کند

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی اختری، نماینده تهران که شب گذشته در نشست مشترک نمایندگان مجلس با سران دستگاه قضائی سخن می گفت، اظهار داشت: اساس قضا، علم وعدالت است ولی امروز با آنکه قوه قضائیه تلاش گسترده ای در زمینه برخورد با مجرمان دارد، در زمینه اجرای عدالت کمبودهایی مشاهده می شود.

وی افزود: در حالی که قاضی باید در اجرای قانون قسی القلب باشد و تحت تاثیر توصیه ها و پیشنهادات قرار نگیرد، هنوز برخی قضات نسبت به این مسئله واجرای عدالت بی توجه هستند؛ در حقیقت سهم عمیق،علم فراوان،حکم ظاهر و قاطعیت پایه های قضاوت هستند اما نباید فراموش کنیم که دستگاه قضائی باید همواره پاسخگوی مطالبات مردم و احقاق حقوق آنها بر اساس قانون باشد

جواد سعدون زاده، نماینده آبادان نیز طی سخنانی در این دیدار گفت: سیستم قضایی ما باید به گونه ای عمل کند که مجرمان بدانند در هیچ شرایطی از اعمال قانون مصون نیستند و هر عمل مجرمانه ای که انجام دهند، توان گریز از چنگال پولادین عدالت را نداشته و نهایتا مجازات خواهند شد.

وی ادامه داد : دستگاه قضائی اقدامات زیبا، جالب وموثری در جهت پالایش و سالم سازی خود و اجرای عدالت و پناه دادن به مظلومان انجام داده است اما گزارشات مردمی نشان می دهد پدیده زشت رشوه در برخی بخشها وجود دارد و بر احکام صادره اثر گذار است.

این نماینده با اشاره به فضای زندان ها متذکر شد: کمبود فضا در زندان ها نسبت به آمار زندانیان در کشور سبب شده در اکثر زندان ها تهذیب و تادیب تحقق نیابد.

حسین پاپی، نماینده درود دیگر سخنران این جلسه بود که از وجود تعارض سیاست ها در مجموع قوا، انتقاد کرد و گفت: دستگاه قضائی به دنبال حذف عناوین مجرمانه است ولی دیگر قوا عناوین مجرمانه می آفرینند.

وی بر لزوم تعامل بیشتر قوا در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی تاکید کرد و آن را در کاهش عناوین مجرمانه و جرایم و بهبود عملکرد دستگاه ها موثر دانست.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس هفتم از تخصصی شدن دادگاه ها برای پی گیری سیاست های قضائی در کشور تقدیر کرد اما در عین حال خاطرنشان کرد: اطاله دادرسی در محاکم قضائی از معضلاتی است که باید در جهت رفع آن تدبیر اندیشید .

مهر انگیز مروتی، نماینده خلخال نیز با اشاره به وجود بیکاری و اعتیاد در جامعه اظهار داشت: امروز خانواده ها با مشکلاتی مواجه هستند که ناشی از پدیده های شوم از جمله اعتیاد و بیکاری است و به نظر می رسد لایحه حمایت از خانواده در رفع این مشکلات موثر باشد که امید است بر فوریت ارائه آن تاکید شود.

سید حسن عباسی، نماینده دلیجان و محلات نیز بر لزوم تعامل قوا با توجه به وظایف متعدد و متنوع هر یک از آنها تاکید کرد و خواستار توجه قوه قضائیه به حفظ میراث فرهنگی کشور شد.

این موضوع مورد توجه علی زادفر، نماینده جیرفت نیز قرار گرفت و وی طی سخنانی خواستار رسیدگی فوری دستگاه قضائی به پرونده سرقت عتیقه جات این شهرستان شد.

حجت الاسلام غضنفر آبادی، نماینده بم نیز طی سخنانی از تهاجماتی که به دستگاه قضائی می شود انتقاد کرد و آنها را واقعی ندانست و از مسئولان خواست که باور نکنند قوه قضائیه آن گونه است که دیگران تصور می کنند.

این نماینده که در سالهای گذشته در تشکیلات قضایی خدمت کرده است، از قوه قضائیه به عنوان پرکارترین و مقتدرترین سازمان موجود در کشور یاد کرد و اظهار داشت : 99 درصد قضات و 98 درصد نیروهای اجرایی دستگاه قضائی را افراد سالم و پرکار تشکیل می دهند که امیدواریم با انتخاب نیروهای پرتلاش و کاردان به عنوان همکاران جدید این مجموعه در جهت کشف و رفع مشکلات قانونی در حوزه قضائی گام های اساسی برداشته شود.

سید قباد مرتضوی، نماینده اردل و فارسان نیز با اشاره به مکانیزه شدن تشکیلات دادسراها در مرکز کشور خاطر نشان کرد: این کار بسیاری از مشکلات مردم در مراجعه به دادسراها را رفع کرده که لازم است در مراکز استانها و سایر شهرهای ایران عزیز اجرایی شود.

این نماینده در عین حال اعتبارات دستگاه قضایی را کمتر از اعتبارات وزارتخانه ها و برخی دستگاه های اجرایی دانست و متذکر شد: اگر خواهان اجرای عدالت هستید، باید لوزام آن را نیز فراهم کنید اما امروز حقوق قضات نیز بر اساس شرع اسلام نیست و در بخش های مختلف قوه قضائیه با کمبود بودجه مواجه هستیم .

این در حالی بود که آذروش، نماینده اردبیل دیگر سخنران این جلسه بر لزوم حمایت از سرمایه گذاری در جهت اقتصاد اسلامی تاکید کرد و از آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه خواست در پیگیری سیاست های خود در این زمینه محکم و متقن به مسیری که می پیماید ادامه دهد.

این نماینده گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی و باندهای فساد و رشوه خواری یک تکلیف و اولویت است ولی باید مواظب بود برخورد نادرست و ناصحیح در این عرصه صورت نگیرد .

قدرت الله علیخانی، نماینده بوئین زهرا نیز در این نشست با اشاره به شکایت منابع طبیعی از روستائیان اظهار داشت: دستگاه قضائی می تواند با بخش نامه و دولت می تواند از طریق ارایه لایحه، برای کسانی که به منابع طبیعی تعرض می کنند جریمه تعیین کنند ولی وزارت جهاد کشاورزی و مراجع قضایی حق ندارند مانع کشاورزی مردم شوند و گروه گروه آنها را بازداشت نمایند .

این نماینده ملت خواستار توجه جدی و رسیدگی فوری به موضوع ساماندهی چاه های آب در کشور شد تا افرادی که برای امور کشاورزی ویا آب شرب مجبور به حفر چاه هستند، در یک پروسه قانونی نسبت به این کار اقدام نمایند .

وی از اینکه تعامل موجود دربین سران قوا و مدیران ارشد دستگاه ها در بسیاری از حوزه های خرد در استان ها و شهرها وجود ندارد ، گلایه کرد و همکاری بیشتر بین نیروهای سه قوه کشور را به نفع جامعه دانست.

در این نشست همچنین امیدوار رضایی، نماینده مسجد سلیمان، کریم قیاسی مرادی، نماینده شبستر و جعفر آیین پرست، نماینده مهاباد به ایراد سخنانی پرداختند.

دیدار شب گذشته نمایندگان مجلس با رئیس قوه قضائیه به منظور تعامل بیشتر دو قوه در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی صورت گرفت و دراین دیدار که با ضیافت شام آیت الله هاشمی شاهرودی پایان یافت، علاوه بر رئیس و معاونان قوه قضائیه و نمایندگان ملت در نهاد قانونگذاری، غلامحسین الهام، وزیر دادگستری و سخنگوی دولت و برخی معاونین پارلمانی دستگاه های دیگر کشور نیز حضور داشتند .