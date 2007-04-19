طراحی نرم افزار مشابه سازی شبکه مخابرات توسط محققان ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس محمدی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق با بیان این مطلب به کابردهای نرم افزار طراحی شده اشاره کرد و افزود: نرم افزار جامع مشابه ساز شبکه های بدون سیم به منظور مشابه سازی شبکه های مختلف از جمله شبکه های مخابرات سیار، مخابرات ثابت، شبکه های داخل و خارج ساختمان، پوششهای مختلف شبکه های بدون سیم و ... مورد استفاده قرار می گیرد.

دکتر محمدی ادامه داد : نرم افزار طراحی شده دارای وجوه مختلفی است که وظیفه مشابه سازی سیستم های مختلف را برعهده دارد.

مجری طرح اضافه کرد : در بسیاری از شهرهای ایران که نقشه شهر موجود است، این نرم افزار بر مبنای تقسیم بندی شهر به بخشهای مشخص، نحوه دسترسی کاربران مخابرات سیار به سیگنال دریافتی و سیگنال مخابرات سیار را بررسی می کند. همچنین بخش دیگری از این نرم افزار که برای برقراری ارتباط پر ظرفیت به کار می رود، می تواند سیگنال مخابراتی دریافتی را برای مجموعه های کاربر پرظرفیت که در بانک ها، برجها، مراکز دولتی و خصوصی مستقر هستند، فراهم کند.

محمدی ادامه داد : این نرم افزار می تواند با کاربر به صورت دوستانه ارتباط برقرار کند به نحوی که کاربر بتواند اطلاعات مورد نظر از قبیل نقشه شهر، تعداد کاربرها و ... آنها را وارد سیستم کند که نرم افزار، نتایج شبیه سازی شده را در اختیار کاربر قرار داده و بسیاری از نیازهای کاربران شبکه ثابت و سیار را تامین می کند.