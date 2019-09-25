بیانیه مشترک ایران، روسیه و ترکیه درباره کمیته قانون اساسی سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه در بیانیه مشترکی موافقت خود را برای کمک به تشکیل اولین جلسه کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو اعلام کردند.

در این بیانیه که بامداد چهارشنبه در پایگاه الکترونیکی رسمی وزارت خارجه روسیه منتشر شده است، سه کشور بر پایبندی خود به حاکمیت، استقلال، وحدت و یکپارچگی سوریه تاکید کردند.

وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه ضمن موافقت برای کمک به برگزاری اولین جلسه کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو، این اقدام را گامی حیاتی شمردند که راه را برای روند سیاسی پایدار به رهبری و مالکیت سوریه که توسط سازمان ملل متحد تسهیل شده است، فراهم می کند. این مساله در راستای تصمیمات کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی و قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت صورت می گیرد.

«آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل متحد روز دوشنبه از ایجاد کمیته قانون اساسی سوریه وتشکیل اولین جلسه آن در هفته‌های آتی خبر داده بود.