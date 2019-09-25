عملیاتی شدن بیانیه گام دوم انقلاب از وظایف خطیر دانشگاهیان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد عبادی زاده در دیدار با اعضای شورای اداری دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان ، انتصاب دکتر احسان کامرانی را به سمت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان به فال نیک گرفت و گفت: انتصاب این نیروی ارزشی، شخصیت بزرگ علمی و سرشناس دانشگاهی یکی از بهترین گزینه های در راس امور این دانشگاه است.

امام جمعه بندرعباس، با معرفی پروفسور احسان کامرانی به سمت مدیر گام دوم بیانیه انقلاب در دانشگاه های استان هرمزگان ، افزود: توقع از یک نیروی انقلابی، مخلص و کاردان بیش از همیشه است تا بتواند در تبیین و عملیاتی کردن این بیانیه گام های موثری در راستای نیازهای جامعه بردارد.

وی خواستار آمایش رشته ها آموزشی دانشگاه ها متناسب با نیاز هر منطقه شد و افزود: ماموریت دانشگاه ها امروز بیش از گذشته است و باید با سرمایه گذاری در حوزه رشته های کاربردی و مورد نیاز ، متناسب با پتانسیل و نیازمندی هر منطقه گام بردارد.

نماینده ولی فقیه گفت امروز دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان با نگاهی نو، عزمی راسخ و انرژی مضاعف باید ماموریت های انجام نشده را انجام و کارهای نیمه تمام رل به سرانجام برساند و در راستای منویات مقام معظم رهبری ، سیاست های نظام را اجرایی سازد.

دکتر عبادی زاده تاکید کرد هر دانشگاهی نیاز به یک سند چشم انداز دارد تا با هدف گذاری، استراتژی و حرکت بر اساس شاخص های علمی و نقشه راه ، آینده خود را ترسیم و عملکرد خود را ارزیابی و برنامه ها و اهداف بلند مدت خود را بر اساس شاخصه های پیش بینی شده توسعه دهد.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان نیز در ابتدای این جلسه گزارشی از وضعیت واحد های دانشگاهی استان ارائه کرد و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی بزرگترین مجتمع آموزش عالی استان هرمزگان است که با 18 واحد و مرکز، 24 هزار دانشجو، 300 عضو هیات علمی تمام وقت ، 540 رشته و 180 هزار متر مربع فضای آموزشی و خدماتی در خدمت مردم فهیم این استان است.

دکتر احسان کامرانی افزود: 6 تشکل اساتید و 6 تشکل دانشجویی همراه با 30 کانون فرهنگی و هنری در این دانشگاه مشغول فعالیت فرهنگی و فوق برنامه هستند.

وی افزود: در راستای بیانیه گام دوم انقلاب مقرر شده نقشه راه تهیه و برنامه های عملیاتی تا پایان آبانماه شکل جامع و اجرایی به خود بگیرد تا توصیه های مقام معظم رهبری به خوبی دنبال و ارزیابی شود.

کامرانی گفت: تهیه سند آموزشی جامع استان هرمزگان در کنار آمایش سرزمینی این منطقه می تواند کمک شایان به شناخت پتانسیل و نیازمندی منطقه نماید که در دستور کار قرار گرفته و تا پایان آبانماه نیز به مرحله اجرا در خواهد آمد.

وی دکتر عبادی زاده را یک دانشمند و شخصیت برجسته علمی و انقلابی خواند و افزود: به واسطه این نعمت علمی بزرگ و پشتیبانی ایشان به طور حتم گام های موثر و ارزشمندی را در حوزه های فرهنگی و انقلابی خواهیم برداشت.

در این جلسه حجت الاسلام ابراهیمی نماینده دفتر نهاد رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی استان هرمزگان نیز گزارشی از وضعیت فرهنگی استان و برنامه های پیش روی دانشگاه ارائه کرد.