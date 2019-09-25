امروز مدیریت دفاع مقدس راهگشای جنگ اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف سه شنبه شب در یادواره شهدای فردوس که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد، تصریح کرد: در حوزه اقتصادی باید با همان اندیشه های الهی زمان جنگ وارد عمل شویم و به فرموده رهبری با تکیه بر نیروها و ظرفیت های درونی و پرهیز از اعتماد به دشمن به پیش رویم.

وی با طرح این سوال که چگونه شد در حوزه صنایع نظامی، نانو، آی تی و هسته ای پیشرفت کردیم ولی در اقتصاد به مشکل خوردیم تاکید کرد: مشکل ما امروز پول نیست بلکه نمی خواهیم اقتصاد را مردمی کنیم و در بخش خصوصی سازی نیز به معنی واقعی کلمه عمل نکرده ایم.

قالیباف با بیان اینکه امروز کشور ناکارآمدی اشباح شده دارد، گفت: بخشی از این مشکل بر می گردد به مردم که باید بصورت مستقیم و غیر مستقیم در انتخاب ارکان نظام دقت کنند و کسانی که فرهنگ غرب زدگی دارند را انتخاب نکنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: با تمام تاثیری که تحریم ها بر اقتصاد کشور گذاشته ولی باز هم ظرفیت کشوربالا و راهگشاست و اگر با اصلاح ساختارها و ضعف مدیریتی ناکارآمدیها را حل کنیم به موفقیت می رسیم.

وی با بیان اینکه دفاع مقدس را مردم مدیریت کردند گفت: امروز هم اقتصاد را مردم می توانند مدیریت کنند و با این باور و استفاده از ظرفیت های کشور در تمام زمینه ها اقتصادی کشور به آرامش می رسد.

قالیباف ادامه داد: اهمیت دفاع مقدس کمتر از اهمیت انقلاب اسلامی نیست و باید تاریخچه انقلاب و دفاع مقدس برای نسل های آینده تبیین شود.

وی مهمترین هدف نهضت امام حسین(ع) را که بالاتر از فرهنگ جهاد وشهادت بود تشکیل حکومت اسلامی برشمرد و افزود: امام حسین ثابت کرد اگر امامت و ولایت و حکومت اسلامی در جامعه ای نباشد اهداف اصلی از دست رفته است و محور تشخیص حق از باطل امامت است.

قالیباف به عظمت کار امام راحل در تشکیل حکومت اسلامی اشاره کرد و گفت: امام راحل نیز با پشتیبانی ملت در زمانی که اسلام در غربت بسر می برد با تشکیل حکومت اسلامی بار دیگر اسلام را زنده کرد و هیچ کلام و گامی جز برای رضای خدا برنداشت.

وی بسیاری از شهدای شهرستان فردوس را از همرزمان خود در دفاع مقدس دانست و افزود: بسیاری از سرداران شهید فردوس در سطح ملی باید مطرح شوند ولی گمنام باقی مانده اند.