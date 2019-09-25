کنگره بین المللی امام سجاد (ع) آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، کنگره بین المللی امام سجاد(ع) با پیام آیت الله صافی گلپایگانی در بندرعباس آغاز شد.

متن پیام به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله ربّ العالمین و الصّلوة و السلام علی أشرف الأنبیاء و المرسلین حبیب إله العالمین أبی‌القاسم محمد و آله الطاهرین سیّما بقیة الله فی الأرضین عجّل الله تعالی فرجه الشریف

با عرض سلام و ادب و احترام به عزیزان بزرگوار، شیفتگان و شیعیان اهل بیت نبوّت علیهم‌السلام که در این همایش ملکوتی و ولائی که به عنوان تعظیم، تجلیل و توسّل به آستان ملائک پاسبان حضرت زین العابدین امام سجّاد علیه الصلاة و السلام برگزار شده است شرکت نموده‌اند؛ نزول برکات و فیوضات الهیّه را بر همگان، از خداوند متعال مسألت دارم.

حضرت امام سجّاد علیه‌السلام، در مکارم اخلاق، فضائل حمیده و صفات ملکوتی و عظمت مقامات و مواضع، مورد ستایش همه امّت می‌باشند. آن حضرت به علم، معرفت، ایمان، عبادت و همه کمالات، مشهور و معروف بود.

جاحظ، آن سخنور و ادیب عرب، حضرت را چنین توصیف می کند که: «امَّا علیُّ بن الحسین بن علیّ فلم أرَ الخارجیَّ فی أمره إلّا کالشیعیِّ و لم أرَ الشّیعیَّ إلّا کالمعتزلیِّ و لم أرَ المعتزلیَّ إلّا کالعامیِّ و لم أر العامیَّ إلّا کالخاصیِّ و لم أجد أحداً یَتماری فی تَفضیلِه و یَشُکّ فی تقدیمه»

آری، همگان به مقام والای حضرت علی بن الحسین علیهماالسلام، اعتراف دارند، و کسی نیست که در فضیلت و یا مقدّم بودن آن امام بزرگوار، شک و تردیدی داشته باشد.

یکی از معجزات حضرت امام سجاد علیه آلاف التحیة و الثناء، کتاب گرانسنگ و بی نظیر صحیفه سجادیه است؛ کتابی است که عقول بشریّت چهارده قرن است در درک و فهم واقعی آن عاجز و ناتوان هستند؛ کتابی که مشحون از مطالب توحیدی و حقایق معرفتی و موضوعات اخلاقی و مکارم عالی انسانی است و راه سخن‌گفتن با خالق جهان و اظهار بندگی و خضوع و خشوع در درگاه ربوبی را به انسان‌ها نشان می‌دهد و در عین حال که انسان را در مقابل آفرینش هستی و آفریدگار این جهان لایتناهی، بسیار کوچک و حقیر نشان می‌دهد، افق فکر و اندیشه آدمی را به بالاترین مراتب کمال و رشد و ترقّی می‌رساند.

حضرت زین العابدین و سیّد الساجدین علی ابن الحسین علیه أفضل صلوات المصلین در این میدان، یگانه است و عالم اسلام با داشتن چنین کتابی به همه جهانیان افتخار می‌نماید.

بشریت امروز از نظر علوم مادی بسیار پیشرفت نموده و روز به‌روز قلّه‌های بلند علم و دانش را فتح می‌نماید، امّا یک حقیقت در این میان گم شده و مغفول عنه است و آن، حقیقتی است که بدون آن، زندگی را پوچ نشان می‌دهد و تحیّر و سرگردانی را بر بشر مستولی می‌نماید.

آن حقیقت، شناخت واقعی جهان و معرفت عالم ماورای طبیعت و غیب جهان است که فطرت پاک انسان‌ها در طلبش هستند و برای رسیدن به آن، حتی حاضرند از جان و مال و جاه و قدرت خود بگذرند.

چه کسی می‌تواند این حقیقت گم‌شده را نشان دهد؟ آیا غیر از کسانی که خود با عالم غیب در ارتباطند و حقیقت جهان را شناخته‌اند می‌توانند کمال جاودانی زندگی را نشان دهند؟!

این است که وقتی انسان در مقابل این کتاب بزرگ، کتاب شناخت و معرفت قرار می‌گیرد، باید خدای بزرگ را با تمام وجود، سپاس بگوید که این چنین معارف بالائی به وسیله این امام عزیز در دسترس جهانیان قرار گرفته است.

در خاتمه، با اذعان و اعتراف به اینکه بسیار کوچک هستیم که بخواهیم درباره شخصیت عظیم آن حضرت و کتاب شریف صحیفه سجادیه عرضی داشته باشیم، از خداوند متعال می‌خواهیم که ما را نسبت به معارف نورانی آن حضرت و این گنج بزرگ آسمانی آشنا نماید، تا بتوانیم اندکی از آموزه‌های آن را در زندگی و در جامعه امروز خودمان سرمشق و الگو قرار دهیم.

از تمام عزیزان شرکت کننده در این همایش نورانی و برگزارکنندگان محترم آن، تقدیر و تشکّر دارم و از خداوند متعال می‌خواهم که عنایات و توجّهات خاصه حضرت بقیة الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف شامل حال این عزیزان گردد و السلام علیکم و رحمة الله



لطف الله صافی

23 محرّم الحرام 1441