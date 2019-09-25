آغاز کشت پاییزه در مزارع کرمانشاه

نوربخش حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز کشت پاییزه در استان کرمانشاه خبر داد و اظهار داشت: روند کشت کلزا نیز مدتی است آغاز شده و ادامه دارد.

وی در خصوص میزان سطح زیر کشت گندم و جو نیز در استان افزود: هنوز زمان کشت این محصولات آغاز نشده است اما پیش بینی می شود حدود ۳۷۰ تا ۳۸۰ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت پاییزه گندم برود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه امسال به دلیل سیلی که اتفاق افتاد با کاهش سطح زیر کشت کلزا مواجه شدیم، خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۵۰۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت کلزا رفته و روند آن نیز ادامه دارد.

این مسئول تاکید کرد: با توجه به اینکه کلزا یک محصول بسیار استراتژیک بوده و قیمتی نیز که برای خرید این محصول پیشنهاد می شود، قیمت خوبی خواهد بود، خواستار کشت این محصول توسط کشاورزان هستیم.

پیشنهاد قیمت ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومانی برای خرید محصول کلزا

وی قیمت پیشنهادی را برای خرید کلزا مناسب دانست و تصریح کرد: این قیمت بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ هزار تومان خواهد بود و محصول کلزا با این رقم، قیمت گذاری می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: با اقدامات خوبی که در استان کرمانشاه از نظر فنی انجام شده است، توصیه می کنیم کشاورزان و بهره برداران در فرصت محدودی که باقی مانده است، اقدام به کشت این محصول کنند.

این مسئول گفت: به این منظور کود، بذر و همه نهاده های مورد نیاز برای محصول کلزا تامین شده است.

وی با یادآوری اینکه سطح زیر کشت این محصول به ۲۵۰۰ هکتار رسیده است، ابراز امیدواری کرد این سطح به حدود ۱۰ هزار هکتار در مناطق گرمسیر و سردسیر استان کرمانشاه برسد.

حاتمی از پرداخت کامل مطالبات گندمکاران استان کرمانشاه خبر داد و گفت: هم اکنون خرید تضمینی گندم به پایان رسیده و مطالبات گندمکاران نیز کامل پرداخت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: تا اول مهر ماه مصادف با آخرین روز خرید تضمینی و رسمی گندم، ۱۰۰ درصد مطالبات گندمکاران که حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان بود، پرداخت شده است.

وی در پاسخ به اینکه چرا علی رغم این موضوع هنوز برخی از گندمکاران مطالبات خود را دریافت نکرده اند، نیز افزود: همانطور که گفته شد، مطالبات همه گندمکاران صفر شده و کسانی که هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده اند یا شماره حسابشان مشکل داشته یا مدارکشان برای دریافت مطالبات کامل نبوده است که تعدادشان معدود است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه کل تولید گندم استان کرمانشاه طی امسال را ۸۲۰ هزار تن اعلام کرد.