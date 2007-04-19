تفکر اعتدالی نیاز امروز و آینده ایران است / آزادی بیان نیازمند حضور احزاب قوی و موثر است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی تاکید کرد : اسلام از افراط و تفریط بیزار است و اعتدال از لحاظ دینی به عنوان مسلمات دین است .



وی اعتدال را بعنوان یک ضرورت در صحنه ارتباطات سیاسی و اجتماعی عنوان کرد و افزود : در عرصه بین المللی عده ای تندرو بنام دین اسلام و در جهت منافع دشمنان، اعمالی افراطی را مرتکب می شوند که تاثیرات منفی در گرایش غیر مسلمانان به سوی این دین مترقی داشته است .

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تفکر اعتدالی وعقلانی را نیاز امروز و آینده کشور بیان کرد و گفت : از دوره حکومتهای تحمیلی در گذشته به جایگاهی رسیده ایم که نقش مردم در اداره حکومت روز به روز پررنگ تر می شود و باید با درک این موضوع جامعه را به سمت توسعه همه جانبه هدایت کنیم .

آیت الله هاشمی رفسنجانی افزود : مهمترین راه رسیدن به نظر مردم در اداره حکومت، انتخابات است و شکل گیری فضایی که مردم بتوانند آزادانه نظرات خود را بیان کنند بدون حضور احزاب قوی و موثر امکان پذیر نیست .

وی با اشاره به رشد و نفوذ ابزارهای اطلاع رسانی در دنیای معاصر تاکید کرد: در این حالت آگاهی مردم به طور روز افزونی افزایش می یابد و به همین دلیل حقوق خود را راحت تر به دست خواهند آورد .

در ابتدای این دیدار محمد باقر نوبخت رئیس جنبش اعتدال گرایان و چند تن از دبیران کل احزاب مختلف به بیان دیدگاه ها ونقطه نظرات خود پرداختند.