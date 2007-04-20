به گزارش خبرنگار مهر، فورمن 75 ساله روز گذشته در یک کنفرانس خبری گفت: "من تا الان اپرا کار نکرده ام. فیلم ساختن در مقایسه با تئاتر به یک تکه کیک می ماند."



اپرای جاز "یک گردش ارزنده" نوشته دو نویسنده چک به نام های ییری سوچی و ییری اسلیتر، نخستین بار در دهه 1960 اجرا شد و در همان سال ها در یک سالن کوچک 64 بار روی صحنه رفت. در 1966 فورمن از روی این اپرا یک فیلم تلویزیونی ساخت. اکنون پس از 40 سال او به کمک پسران دوقلوی خود پتر و ماتی بار دیگر می خواهد اپرای "یک گردش ارزنده" را اجرا کند. این اپرا اولین بار 22 آوریل (دوم اردیبهشت) به صحنه می رود.



فورمن در 1975 برای "پرواز بر فراز آشیانه فاخته" و در 1984 برای "آمادئوس" برنده اسکار شد. از دیگر فیلم های او می توان به "مو"، "مردم علیه لری فلینت" و "مردی روی ماه" اشاره کرد. فورمن از 1955 در کشور خود وارد عرصه فیلمسازی شد و از 1968 به ایالات متحده نقل مکان کرد.



"ارواح گویا"، جدیدترین فیلم میلوش فورمن، از اواخر سال گذشته در اروپا به نمایش درآمد. در این فیلم که داستان زندگی فرانسیسکو گویا نقاش اسپانیایی است، خاویر باردم، ناتالی پورتمن، استلن اسکارسگارد و رندی کوئید نقش آفرینی می کنند.

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