به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه نمایشی «دیوار چهارم»، نمایش«خرس» به نویسندگی آنتون چخوف و طراحی و کارگردانی محمد پاکدل‌جوان، مهرماه ۱۳۹۸ در مجموعه تئاتر دیوار چهارم روی صحنه می‌رود. این نمایش به زبان انگلیسی اجرا می شود.

در این اثر نمایشی محمد پاکدل جوان، روشنک رضایی‌مهر و آیت نتاج به ایفای نقش می پردازند.

نمایش «خرس» داستان ملاکی مجرد و میانسال و زن گریز است که به واسطه تجربیات گذشته اش برای وصول طلبش به خانه زنی بیوه و تارک دنیا به خاطر از دست دادن همسرش وارد می شود که در روند نمایش هر ۲ با تجربیاتی کاملا متضاد با شرایط روحی و روانی شان مواجه می شوند.

از دیگر عوامل این نمایش می توان به علی طهرانچی مدیر هنری، امیررضا هرمزی مدیر تولید، آتوسا قاضی طراح لباس، علی سینکی طراح دکور، آذرخش فراهانی طراح پوستر، مهدی رایگانی طراح بروشور و گرافیک، سیپان دولتخواه مدیر اجرایی، مازیار رافتی و علی سینکی اجرای دکور، فرشید عباسی عکس، مهدی عبادی و رامین نجفی ساخت تیزر و مدیا و محمدحسن فرازبخت مدیر صحنه اشاره کرد.

علاقه‌مندان جهت تهیه بلیت این نمایش می توانند به نشانی میدان فلسطین، خیابان طالقانی، بین خیابان سرپرست و فریمان، پلاک ۵۴۴ و یا سامانه فروش تیوال مراجعه کنند.