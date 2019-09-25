عصبانیت «لاریجانی» از اعتراض نمایندگان به تشکیل وزارت بازرگانی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از تصویب طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، تعداد زیادی از مخالفان این طرح، مقابل جایگاه هیئت رئیسه تجمع کردند.

مخالفان این طرح معتقد بودند که طرح مذکور، مغایر با برنامه ششم توسعه است و نیازمند رأی مثبت دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس است درحالی‌که این طرح دارای رأی دو سوم حاضران نبود.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، حمیدرضا حاجی‌بابایی و تعداد دیگری از نمایندگان مقابل جایگاه هیئت رئیسه ایستادند و نسبت به این موضوع اعتراض کردند.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به پژمانفر گفت: شما حق ندارید اینجا حرف بزنید، بروید سر جایتان بنشینید و تذکر بدهید تا تریبون شما باز شود.

بالاخره با وساطت تعدادی از نمایندگان، پژمانفر از مقابل جایگاه هیئت رئیسه کنار رفت البته لاریجانی اجازه نداد نمایندگان نسبت به این موضوع اعتراض خود را مطرح کنند.

سپس نصرالله پژمانفر در صندلی خود نشست، با بالا بردن کتابچه آئین‌نامه مجلس، خواستار بیان تذکر خود شد و نسبت به اقدام لاریجانی مبنی بر عدم موافقت با طرح اعتراض مخالفان، با صدای بلند انتقاد کرد.

لاریجانی خطاب به پژمانفر گفت: توهین نکنید، آقای پژمانفر تذکرتان را ثبت کنید، جوابتان را می‌دهیم، اینکه فریاد می‌زنید و اینجا می‌آیید، کار درستی نیست؛ شما که فقط در مجلس تشریف ندارید، مجلس آئین‌نامه دارد، تذکر دارید، ثبت کنید.

رئیس مجلس شورای اسلامی با صدای بلند، گفت: عادت کردید با فریاد کارهایتان را جلو ببرید، بنشینید مانند بقیه و توهین نکنید. دائم می‌گویید «دیکتاتوری، دیکتاتوری»، یک چیزی یاد گرفته‌اید.

لاریجانی با عصبانیت اظهار داشت: دیکتاتوری شماها هستید که این بساط را در کشور راه انداخته‌اید؛ تریبون یک‌طرفه شما هستید که همه تریبون‌ها دستتان است؛ هر چه خواستید به همه می‌گویید، کسی هم چیزی به شما نمی‌گوید که این مملکت این‌طوری شده است.

وی ادامه داد: چهار نفر این‌طور حرف می‌زنند و بقیه تسلیم می‌شوند، ما چیزی به شما نمی‌گوییم ولی شما هر چه دلتان خواست، گفتید.

البته باز هم رئیس مجلس شورای اسلامی اجازه نداد تا پژمانفر تذکر خود را مطرح کند.

در ادامه، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در جریان ارائه پیشنهادی برای اصلاح عنوان طرح اظهار داشت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، هرگونه افزایش تشکیلات دولت ممنوع است بنابراین این طرح مغایر برنامه ششم توسعه بوده و نیازمند رأی مثبت دو سوم نمایندگان حاضر است.

علاوه بر این، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این دستگاه موجود است و تشکیلات جدید با استفاده از ظرفیت‌های موجود ایجاد خواهد شد. در تبصره دوم این طرح نیز آمده است: «طبق قانون برنامه ششم توسعه، وزارت تجارت و خدمات بازرگانی تشکیل شود».