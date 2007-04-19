اسرائیل از تشکیل گروه کاری عربی درباره طرح صلح اعراب استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی الجزیره قطر، "مری ایسین" سخنگوی کابینه اسرائیل گفت که تل آویو از گروه کاری عربی استقبال خواهد کرد.

وی افزود: اسرائیل از شنیدن پیشنهادهای طرح صلح عربی "خرسند" خواهد شد و ما به هیچ کسی آنچه را که می خواهد به ما بگوید دیکته نمی کنیم و مواضع خود را بیان خواهیم کرد.

کمیته وزاری اتحادیه عرب دیروز در پایان نشست خود در شهر قاهره تصمیم گرفت گروی کاری متشکل از کشورهای مصر و اردن را برای تماس با اسرائیل و تشریح طرح صلح عربی تشکیل دهد، زیرا در حال حاضر تنها این دو کشور عربی توافقنامه صلح با اسرائیل امضا کرده اند، اما سایر کشورهای عربی تماس یا مذاکره ای با اسرائیل نخواهند داشت زیرا به گفته عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب این امر به معنای عادی سازی مجانی روابط با تل آویو به شمار خواهد رفت.

کمیته وزاری اتحادیه عرب متشکل از وزیران امورخارجه 13 کشور عربی است و براساس مصوبه اخیر اجلاس سران عرب به منظور فعال سازی طرح صلح عربی تشکیل شده است و این کمیته در پایان نشست دیروز خود همچنین گروه کاری دیگری را برای رایزنی جهت جلب حمایت بین المللی از طرح صلح عربی تشکیل داد.

رهبران کشورهای عربی در نوزدهمین اجلاس سالیانه خود در شهر ریاض( هشتم فروردین) طرح صلح عربی را بدون هیچ گونه تعدیلی بار دیگر تایید کردند.

این درحالی است که رژیم صهیونیستی طرح صلح عربی را با ساختار کنونی آن به ویژه درباره مسئله پناهندگان فلسطینی نمی پذیرد و خواهان تعدیل این طرح است.

طرح صلح کشورهای عربی پیشنهاد عربستان بود که در اجلاس سران عرب در سال 2002 میلادی در شهر بیروت به تصویب رهبران کشورهای عربی رسید و بر عقب نشینی اسرائیل به مرزهای 1967 میلادی، حل و فصل مسئله پناهندگان فلسطینی براساس قطعنامه 194 مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تشکیل کشور مستقل فلسطینی به مرکزیت قدس شریف در مقابل عادی سازی روابط کشورهای عربی با تل آویو تاکید دارد.