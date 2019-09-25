دوره تربیت مدرس «انسان ۲۵۰ ساله» آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره تربیت مدرس انسان ۲۵۰ ساله، از روز پنجشنبه چهارم مهرماه ۹۸ در مصلای قدس پژوهشکده باقرالعلوم آغاز بکار خواهد کرد. این دوره به همت کارگروه مکتب امام خمینی(ره) پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم(ع) سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می شود.

یکی از مسائل مهمی که در طراحی این دوره مورد توجه بوده، اهمیت تاریخ ائمه (علیهم السلام) در هویت بخشی به جامعه دینی است. علیرغم همه تلاشها و فعالیت های صورت گرفته، تبیین جامعی از سیره ماموریتی و هویتی ائمه ارائه نشده است. فراتحلیل تاریخی آیت الله خامنه ای پیرامون سیره ائمه که با عنوان «انسان ۲۵۰ ساله» مطرح شده صرفاً عنوان یک کتاب نیست بلکه عنوانی است برای بیان جامع ترین دیدگاه در عصر حاضر پیرامون سیره هویتی ائمه اطهار که جامع رفتارشناسی علمی- اعتقادی- سیاسی- فرهنگی- تربیتی- معنوی ائمه (علیهم السلام) است.

رسالت این دوره این است که از این رهگذر یک جریان بالنده اجتماعی با هویت فرهنگی با فهمی مترقی نسبت به مقام و منزلت ائمه علیهم السلام شکل بگیرد که اولین مرحله از آن، «دوره تربیت مدرس انسان ۲۵۰ ساله» است. هدف از برگزاری این دوره، تامین نیروهای فکری-پژوهشی و ترویجی این پروژه در بلندمدت است.

طراحی این دوره، توسط تیم اساتید مشاور متشکل از بیست تن از برترین اساتید تاریخ صدر اسلام، تاریخ تمدن، و تاریخ معاصر در کشور، صورت گرفته است.

برخی سرفصل های این دوره عبارتست از: گونه شناسی نظریات پیرامون سیره سیاسی ائمه، فلسفه ولایت و نبوت در نظام اندیشه آیت الله خامنه ای، تبیین نظریه انسان ۲۵۰ ساله، تبیین حلقه های تاریخی پشتیبانی کننده نظریه، امتداد تمدنی نظریه انسان ۲۵۰ ساله، بایسته ها و شایسته ها در تطبیق های تاریخی و ....

برای حضور در این دوره بیش از ۳۰۰ نفر از طلاب و فضلای حوزه علمیه قم ثبت نام نموده که پس از انجام مصاحبه علمی، تعداد ۱۰۰ نفر از این افرادجهت شرکت در دوره حضوری برگزیده شدند.

متعاقب این دوره، از میان شرکت کنندگان تیم های پژوهشی، تیم های طراحی فرهنگی و تبلیغی تشکیل خواهد شد.

فایل و متن دوره در پایگاه اطلاع رسانی پژوهشکده باقرالعلوم(ع) به نشانی rbo.ir بارگزاری خواهد شد.