ظرفيت محصول نوردي ذوب آهن اصفهان به بيش از سه ميليون تن مي رسد

معاون طرح و تو.سعه ذوب آهن اصفهان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر، با بيان اين مطلب گفت: طرح توازن ذوب آهن اصفهان شامل پنج پروژه ايجاد کوره بلند با حجم دو هزار مترمکعب با ظرفيت يک ميليون و 400 هزارتن در سال، واحد کک سازي با ظرفيت 900 هزارتن، واحد آگلو مراسيون با ظرفيت دو ميليون و 400 هزار تن، نيروگاه 110 مگاواتي و تاسيسات جانبي است.

بهرام سبحاني افزود: با اجراي طرح توازن در ذوب آهن اصفهان گلوگاههاي توليد براي رسيدن به ظرفيت توليد سه ميليون و 600 هزار تن فولاد مذاب حذف خواهد شد.

وي مدت اجراي اين طرح ها را سه سال ذکر کرد و افزود: اين طرح در حال حاضر در مرحله اجراي فونداسيون و ساخت تجهيزات است و پيش بيني مي شود تا پايان سال 84 و اوايل سال 85 اين طرح به اتمام برسد و راه اندازي شود.

سبحاني گفت: با راه اندازي طرح توازن ظرفيت توليد محصول نوردي ذوب آهن اصفهان از دو ميليون و 200 هزار تن در سال به سه ميليون و400 هزار تن خواهد رسيد.

وي همچنين از طرح بازسازي و بهسازي خطوط توليد ذوب آهن اصفهان به منظور بهبود شرايط زيست محيطي و کاهش آلايندگي خبر داد و تصريح کرد: اين طرح شامل 40 طرح کوچک و بزرگ است که کار مطالعاتي و طراحي آن پايان يافته است و در مرحله اجرا است.