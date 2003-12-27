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۶ دی ۱۳۸۲، ۱۴:۲۴

معاون طرح و توسعه ذوب آهن اصفهان در گفت و گو با "مهر" :

ظرفيت محصول نوردي ذوب آهن اصفهان به بيش از سه ميليون تن مي رسد

ظرفيت محصول نوردي ذوب آهن اصفهان به بيش از سه ميليون تن مي رسد

با راه اندازي طرح توازن تا پايان سال 84 و اوايل سال 85 ،ظرفيت توليد محصول نوردي ذوب آهن اصفهان از دو ميليون و 200 هزار تن در حال حاضر به سه ميليو ن و 400 هزار تن در سال خواهد رسيد.

معاون طرح و تو.سعه ذوب آهن اصفهان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر، با بيان اين مطلب گفت: طرح توازن ذوب آهن اصفهان شامل پنج پروژه  ايجاد کوره بلند با حجم دو هزار مترمکعب با ظرفيت يک ميليون و 400 هزارتن در سال، واحد کک سازي با ظرفيت 900 هزارتن، واحد آگلو مراسيون با ظرفيت دو ميليون و 400 هزار تن، نيروگاه 110 مگاواتي و تاسيسات جانبي است.
بهرام سبحاني افزود: با اجراي طرح توازن در ذوب آهن اصفهان گلوگاههاي توليد براي رسيدن به ظرفيت توليد سه ميليون و 600 هزار تن فولاد مذاب حذف خواهد شد.
وي مدت اجراي اين طرح ها را سه سال ذکر کرد و افزود: اين طرح در حال حاضر در مرحله اجراي فونداسيون و ساخت تجهيزات است و پيش بيني مي شود تا پايان سال 84 و اوايل سال 85 اين طرح به اتمام برسد و  راه اندازي شود.
سبحاني گفت: با راه اندازي طرح توازن ظرفيت توليد محصول نوردي ذوب آهن اصفهان از دو ميليون و 200 هزار تن در سال به سه ميليون و400 هزار تن خواهد رسيد.
وي همچنين از طرح بازسازي و بهسازي خطوط توليد ذوب آهن اصفهان به منظور بهبود شرايط زيست محيطي و کاهش آلايندگي  خبر داد و تصريح کرد: اين طرح شامل 40 طرح کوچک و بزرگ است که  کار مطالعاتي و طراحي آن  پايان يافته است و در مرحله اجرا است.

کد مطلب 47285

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