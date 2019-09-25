ووشوکاران ایران برابر ارمنستان به برتری رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، تیم ملی ووشو ایران در آستانه حضور در پانزدهمین دوره مسابقات جهانی این رشته، امروز (چهارشنبه) در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم ملی ارمنستان رفت.

در این دیدار محمد جعفری، نجم‌الدین علیمرادی، محسن محمدسیفی و یوسف صبری از سد رقبای ارمنستانی خود گذشتند و سایر ملی‌پوشان نیز در قالب دیدار تدارکاتی با رقبای ارمنی خود مبارزه کردند.

قرار است دومین دیدار دوستانه، دو تیم یکشنبه ۷ مهرماه برابر هم به میدان بروند.

پانزدهمین دوره رقابت‌های جهانی ووشو از ۲۷ مهر ماه به مدت پنج روز در شانگهای چین برگزار خواهد شد.