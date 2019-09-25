تجهیز واحدهای آتش نشانی در شهرستان اردستان ضروری است

سامان بردال در گفت و گو با خبرنگار مهر، به مناسبت هفتم مهر روز آتش نشانی اظهار داشت: ارتقای سطح فرهنگ پیشگیری و مقابله و آموزش مهارت خود امدادی نقش بسزایی در کاستن هزینه های فراوان درمان و سوختن سرمایه های مادی و معنوی جامعه دارد.

وی افزود: هر چند برای نظام سلامت، درمان و توانمند سازی و حمایت بیماران سوانح سوختگی یک وظیفه است ولی باید بدانیم که پیشگیری و اطفاء به موقع آتش در این زنجیره از همه چیز مهمتر است.

فائق آمدن بر مشکلات ناشی از آتش سوزی بدون آتش نشان زبده امکان پذیر نیست

شهردار مهاباد گفت: اساسا فائق آمدن بر مشکلات ناشی از آتش سوزیها و حوادث، بدون حضور آتش نشان زبده و مجهز امری محال است.

وی ابراز داشت: وظایف خطیر نهادهای بالادستی مدیریتی وقتی بیشتر نمود پیدا می کند که در یک حادثه به واسطه وجود تجهیزات مناسب جان انسانی نجات پیدا می کند.

بردال در خصوص محدوه فعالیت امدادی واحد آتش نشانی شهرداری مهاباد افزد: شهرداری مهاباد با امکانات موجود ضمن پوشش و امداد شهر و روستاهای بخش مهاباد و محور جاده ترانزیت از پل بادرود تا قبل از پلیس راه اردستان را تحت پوشش امدادی خود دارد.

شهردار مهاباد اعلام داشت: شهرداری مهاباد ضمن فعالیتهای تعریف شده برای آتش نشانی همکاری و هماهنگی کامل با ستاد مدیریت بحران شهرستان اردستان را دارد.

وی تصریح کرد: آتش نشانی شهرداری مهاباد در ۶ ماه اول امسال ۱۵ مأموریت موفق داشته که چهار مورد آن در محدوده شهری و ۱۱ مورد آن در محور جاده ترانزیت و روستاهای همجوار بوده است .

بردال ضمن گرامیداشت یاد شهدای آتش نشان خواستار حمایت و همکاری مسئولان استانی و شهرستان درخصوص تجهیز واحدهای آتش نشانی در شهرستان اردستان به ویژه شهر مهاباد شد.