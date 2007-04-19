تدوین برنامه جامع برای نظارت و بازرسی بر اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی / برخورد خشن به امنیت سرمایه گذاری ضربه می زند

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله هاشمی شاهروی در دیدار با رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مدیران این سازمان گفت: جایگاه سازمان بازرسی در هر نظام حاکمیتی و حکومتی بلند و با اهمیت است و در قوانین اساسی کشورهای مختلف نیز این سازمان به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور محسوب می شود.

وی تصریح کرد: سازمان بازرسی بازوی اجرایی دولت و دیده بان دستگاه قضایی است و در قانون اساسی این سازمان در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته و اهداف و مقاصد کلانی بر عهده آن است.

وی نظارت بر حسن اجرای قوانین نظام در دستگاه های عمومی و اجرایی، مبارزه با فساد در دستگاه ها و توجه به امر پیشگیری ، اصلاح و کارآمد نمودن دستگاه های اجرایی و تشخیص آسیب ها و فرصت ها ، رصد نمودن حرکت کلان و مدیریت اجرایی در جهت تحقق بخشیدن به سیاست های کلیه نظام را جزو اهداف اساسی سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد و افزود: سازمان بازرسی باید این اهداف را به صورت جدی دنبال کند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه سازمان بازرسی برای رسیدن به اهداف باید برخوردار از ضمانت های اجرایی مدیریت شود گفت: در قوانین این سازمان ضمانت اجرایی مدیریتی باید پیش بینی شود.

وی تصریح کرد: امروز یکی از وظایف مهم، اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی است و مقام معظم رهبری نسبت به عدم اجرای این سیاست ها احساس خطر می کند.

آیت الله هاشمی شاهرودی گفت: سازمان بازرسی در آسیب شناسی و کمک به اجرایی شدن این سیاست ها نقش بسزایی دارد.

وی گفت: تحقق اصل سیاست های 44 قانون اساسی نیازبه جلب اعتماد سرمایه گذاران ، برخورد با عوامل فرار سرمایه دارد و تا زمانی که این عوامل شکل نگیرد سیاست های اصل 44 محقق نخواهد شد.

رئیس قوه قضاییه گفت: در بسیاری از کشورها حتی یک دلار را نیز نمی گذارند از کشور خارج شود و به رونق اقتصادی و ملی خود اهمیت می دهند بنابراین در راستای توجه به اصل سرمایه گذاری در کشورما نیز باید علل فرار سرمایه را مورد بررسی و نتیجه آن را در اختیار مسئولان عالی نظام قرار دهیم.

آیت الله هاشمی شاهرودی تصریح کرد: چگونگی اجرای سیاست های اصل 44 از سوی کارشناسان مورد بررسی بسیار قرار گرفته و آنان به این امر تاکید دارند که بدون به میدان آمدن قوه قضاییه سیاست های اصل 44 اجرایی نخواهد شد.

وی گفت: باید درک و فهم از سیاست های اصل 44 داشته باشیم و ملزومات اجرایی کردن سیاست های این اصل را مشخص کنیم.

وی تاکید کرد: بنا داریم در کشور سرمایه گذاری کنیم اما نمی خواهیم توزیع سرمایه کنیم.

وی خاطرنشان کرد: امروز در دنیا برای برخورد با مفاسد اقتصادی از راهکار اقتصادی استفاده می کنند و این از هر زندانی بدتر است اما برخورد ما به نوعی است که باعث فرار سرمایه می شود.

وی افزود: برخوردهای خشن به امنیت سرمایه گذاری ضربه می زند و باعث بی انگیزه کردن مدیران اجرایی می گردد.