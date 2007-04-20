به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم معارفه اولین دوره پذیرش دانشجویان در ساعت 17 تا 19 بعدازظهر امروز 31 فروردین در محل دانشگاه کیش انجام می گیرد و حضور کلیه دانشجویان در این برنامه الزامی است.

کلاس های این واحد بین المللی از اول اردیبهشت ماه جاری آغاز می شود و همزمان آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی نیز برگزار می شود.

از کلیه دانشجویان ضمانت مالی به مبلغ 300 میلیون ریال برای حسن انجام تعهدات اخذ خواهد شد و به همراه داشتن ضمانت نامه بانکی یا سفته به مبلغ ذکر شده ضروری است.

واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در جزیره کیش راه اندازی شده است و داشتن دیپلم کامل متوسطه و پیش دانشگاهی (برای داوطلبان نظام جدید) با معدل چهار ساله حداقل 15 و یا مدرک دیپلم متوسطه نظام قدیم با حداقل معدل کل 15 در رشته های علوم تجربی و ریاضی و فنی از جمله شرایط پذیرش دانشجویان است. همچنین معدل دروس اختصاصی 4 سال آخر تحصیلی فیزیک، شیمی و زیست شناسی نباید از نمره 15 کمتر باشد برای ورود به این دانشگاه ضروری است.

داوطلبان ادامه تحصیل در واحد بین المللی کیش دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای تحصیل در رشته پزشکی باید به طور سالانه مبلغ 10 میلیون تومان، برای تحصیل در رشته داروسازی 10 میلیون تومان و برای تحصیل در رشته دندانپزشکی 12 میلیون تومان پرداخت کنند.