سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهدی فتحی در این حکم با تأکید بر این مسئله که حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی با دانشجو یک تعامل مثبت و سازنده ایجاد کرده است، ابراز امیدواری کرد با این فرهنگ سازی گام های اساسی و مهمی را در این حوزه برداشته شود و مسئولین با استعانت از پروردگار متعال و با بهره گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری در جهت ارتقاء کیفی و کمی امور آموزشی و پژوهشی و توسعه علم و دانش تمام تلاش خود را به کار گیرند.

دکتر اشرف الدین گوشه گیر پیش از این مسئولیت مدیرکل مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی درحوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، مدیرکل اداره کل پیشگیری و مبارزه با بیماریها و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران را بر عهده داشته است.

دکتر عبدالرضا پازوکی معاون سابق دانشجویی و فرهنگی این دانشگاه به عنوان سرپرست مرکز آموزشی و درمانی حضرت رسول (ص) منصوب شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران همچنین ضمن تقدیر از دکتر حمیدرضا کدخدایی رئیس سابق دانشکده توانبخشی، دکتر محمد قاسمی را به عنوان رئیس جدید دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران منصوب کرد.