جوانان ایران برای فتح عرصه های علم و فناوری مصمم هستند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان فارس، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در چهارمین روز از بیست وهفتمین سفر استانی خود ظهر امروز در جمع مردم شهرستان داراب با بیان اینکه در مسیر حق، تعالی و پیشرفت باید به خدا توکل کرد گفت: کسی که به خدا توکل کند همه قدرت های عالم در نظر او بی ارزش می شود.

وی بااشاره به دشمنی ها و توطئه هایی که بر ضد ملت ایران صورت می گیرد گفت: علی رغم تمام فتنه ها این مردم ایران هستند که ایستاده اند وتمام دشمنان خود را به زباله دان تاریخ سپرده اند، این دشمنان هر روز توطئه جدیدی می کنند اما ملت ایران پیروز تر و استوارتر از همیشه در صحنه است.

احمدی نژاد با اشاره به موضوع هسته ای کشورمان خاطر نشان کرد: این قدرت ها 28 سال ما را تحریم اقتصادی، علمی و نظامی کردند اما مردم متوکل بر خدای ایران علی رغم تمام تبلیغات و جنگ های روانی کشور را به یک کشورهسته ای تبدیل کردند.

وی افزود: آنها فکر می کردند با این تحریم ها می توانند ملت ما را به زانو در آورند اما اشتباه کرده اند، این ملت زنده و پوینده است وتا آخر زنده و پر افتخار خواهند ماند.

احمدی نژاد افزود: دشمنان با پیشرفت اقتصادی و علمی ملت ایران مخالف هستند وتمام بساطی که در دنیا راه انداخته اند به این خاطر است که با پیشرفت، رفاه و عزت ملت ها مخالف اند و رفتار آنها به رفتار انسان های طبیعی و سالم شباهتی ندارد.

رئیس قوه مجریه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امروز وظیفه ما این است دست به دست هم دهیم و با یک عزم ملی و با یک عزم ملی ایران را بسازیم گفت: یکی از کارهای مهم دولت مبارزه با امر بیکاری و ایجاد اشتغال است که در این زمینه سهم جوانان دارابی از تسهیلات ارزان قیمت جهت بنگاه های اقتصادی زودبازده در سال جاری 50 میلیارد تومان است.

وی در پایان از ایجاد یک منطقه نمونه گردشگری، تخصیص اعتبار جهت تسریع در احداث بزرگراه محور شیراز به داراب، تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی سد رودبار، بخشودگی جرایم دیرکرد وام های کشاورزی، اصلاح شبکه آب آشامیدنی، ارتقا سطح واحدهای آموزش عالی و ساخت دو سالن ورزشی مخصوص دختران و پسران در شهرستان داراب خبر داد.

رئیس جمهور تا ساعتی دیگر در جمع مردم شهرستان نیریز سخنرانی خواهد کرد.