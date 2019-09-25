استقبال شدید هنیه از نمایش نقشه تاریخی فلسطین از سوی اردوغان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس به اقدام رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در نشان دادن نقشه تاریخی از فلسطین در سازمان ملل واکنش نشان داد.

وی در پیامی به اردوغان ضمن تمجید از این حرکت رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد: ما و ملت فلسطین چه آنها که در داخل هستند و چه کسانی که در کشورها دیگر آواره هستند با اهتمام و تقدیر حرفهای حاکی از همبستگی با فلسطین و اراضی اشغالی و ملت استوار ما را دنبال کردند. حرفهای شما آکنده از دوستی و دفاع از شهر قدس اشغالی و مسجد الاقصی بود. نشان دادن نقشه تاریخی فلسطین در برابر رهبران دنیا در هفتادوچهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل برای اولین بار در این نشست ها رخ داد.

هنیه تاکید کرد: ملت فلسطین با این سخنرانی تاریخی که سیاست های اشغالگران اسرائیلی جنایتکار علیه سرزمین و ملت فلسطین بیش از هفتاد سال را رسوا کرد، عمیقا احساس سربلندی کرد و این مواضع خفت بار و سکوت کشورها دربرابر حقوق فلسطینی ها را نمایان کرد. شما با این سخنرانی به نام ملت های مظلوم اسلامی در سراسر دنیا سخن گفتید.

رئیس دفتر حماس از ترکیه به خاطر مواضع درخشان و نقش برجسته در دفع و همبستگی از ملت فلسطین تمجید به عمل آورد.