به گزارش خبرگزاری مهر، لیسا وینگیت روزنامه‌نگار و نویسنده یکی از سی رمان پرفروش‌ نیویورک تایمز است. کارهای او برنده یا نامزد دریافت جوایز زیادی شده است، از جمله جایزه کتاب اوکلاهما، جایزه کارول و جایزه کریستی. رمان «پیش از آنکه مال شما باشیم» به مدت یک سال، در فهرست پرفروش‌ترین آثار نیویورک‌تایمز قرار گرفت و پرفروش‌ترین نسخه سال ۲۰۱۷ بود که از سوی خوانندگان به عنوان برنده جایزه Goodreads Choice ۲۰۱۷ برای داستان‌های تاریخی انتخاب شد.

داستان «پیش از آنکه مال شما باشیم» در سال ۱۹۳۹ آغاز می‌شود. داستان پسر دوازده‌ساله‌ای به نام ریل است که در می‌سی‌سی‌پی با چهار خواهر و برادر کوچکتر و والدینش، کوئین و برینی زندگی می‌کند. یک شب، کوئین، که باردار است دچار درد زایمان می‌شود. همسرش او را به بیمارستان می‌برد در همین فاصله، گروهی از پلیس‌ها ریل و خواهر و برادرهایش را به زور می‌گیرند. بچه‌ها به یتیم خانه‌ای منتقل می‌شوند که توسط سه زن بی رحم اداره می‌شود، خانم تان، خانم مورفی و خانم پولنیک. در ابتدا، بچه‌ها فکر می‌کنند که به زودی نزد پدرومادر خود برمی‌گردند اما به زودی متوجه می‌شوند که ممکن است هرگز والدین خود را دوباره نبینند. در یتیم‌خانه هر یک از کودکان با سوءاستفاده، بی‌توجهی و سوء تغذیه روبه‌رو می‌شوند. خواهر ریل که نزدیکترین به سن اوست، توسط یکی از کارگران به نام آقای ریگس مورد اذیت و آزار قرار گرفته و ناپدید می‌شود و...

در بخشی از این رمان می‌خوانیم:‌ تا وقتی که مطمئن نشدی کاملا قوانین اینجا رو فهمیدن نگذار برن بیرون. دوشیزه تن دستش را روی شانه کاملیا می‌گذارد سر کاملیا می‌لرزد و متوجه می‌شوم آن زن انگشتانش را بدجور فرو کرده است. «این یکی فراریه از بین همه راه های ممکن سعی کرد از تو ماشین در بره. این زنیکه‌های ته رودخونه می‌دونن چجوری اینها رو به وجود بیارن ولی بلد نیستن چطوری تربیتشون کنن. یکم باید رو این بچه‌ها کار بشه...»

انتشارات علمی «پیش از آنکه مال شما باشیم» اثر لیسا وینگیت را با ترجمه شیرین احمدی با قیمت ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان در ۵۵۸صفحه منتشر کرده است.