دانشگاه علمی کاربردی مسئولیتی در قبال پرسنل مراکز تعطیل شده ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمدرضا پیش بین روز چهارشنبه طی نشستی با رسانه ها در اراک، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در ارتباط با تجمع جمعی از کارکنان مراکز علمی کاربردی دولتی تعطیل شده استان مرکزی مقابل مجلس برای تعیین تکلیف خود، اظهار داشت: سال ۹۶ در یکصد و هشتادمین جلسه شورای عالی اداری که به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور وزرا تشکیل شد، مطرح شد امور آموزش کار تخصصی به شمار می رود و دستگاه‌های اجرایی باید به کار اجرایی ذاتی خود بپردازند و فعالیت‌های مراکز آموزشی در این دستگاه ها متوقف و تعطیل شود و حق پذیرش دانشجو ندارند.

وی بیان داشت: این مصوبه به دستگاه های دولتی هم ابلاغ شد که تا پایان شهریور ۹۸ باید تمام دانشجویان تعیین تکلیف شوند و کار آموزشی این دستگاه ها تعطیل گردد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور خاطرنشان کرد: ما هم در این راستا موظف شدیم که مراکز معین تعریف کنیم تا دانشجویان مانده در این مراکز دولتی به این مراکز معین معرفی شوند و تحصیل خود را تمام کنند که این کار را انجام دادیم.

وی بیان داشت: این مصوبه یعنی تعطیلی مراکز علمی کاربردی در دستگاه های دولتی با امضای رئیس جمهور در بهمن سال ۹۶ به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

پیش بین خاطر نشان کرد: اتفاقی که برای پرسنل مراکز بعد از تعطیلی رخ داد هیچ ارتباطی به دانشگاه علمی کاربردی کشور ندارد. این ها کارمندان وابسته به آن دستگاه‌های اجرایی هستند و قطعأ آن دستگاه‌ها باید پاسخگو باشند و برای آنها تعیین تکلیف کند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با اشاره به ساختار ستادی دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: دانشگاه علمی کاربردی دارای ۳۲ واحد استانی است و در این ستاد ها ۳۰۰ پرسنل فعالیت دارند، ۷۰۰ نفر نیز در واحدهای استانی مشغول هستند و ۲۰ مرکز تابعه هم داریم.

وی ادامه داد: از یک هزار و ۷۰ مرکز که تا سال گذشته داشتیم، ۷۸۰ مرکز و نیروها و کارمندانشان در استخدام دانشگاه جامع علمی کاربردی نیستند. بنابراین در ارتباط با آن ها ما هیچ مسئولیتی نداریم و وابسته به مراکز خصوصی و حدود ۳۰۰ مرکز دولتی هستند و امور استخدامی آنها با دستگاه های اجرایی می‌باشد.

پیش بین گفت: دانشگاه علمی کاربردی کشور فقط مجوز فعالیت صادر کرده است و نظارت بر عملکرد آنها وظیفه ما است و همانگونه که گفته شد، در قبال پرسنل بیکار شده آنها دانشگاه علمی کاربردی هیچ مسئولیتی ندارد.