برنامه رقابت های تکواندو قهرمانی جهان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت ها روز 28 اردیبهشت ماه آغاز می شود و در نخستین روز، تکواندوکاران وزن چهارم مردان و اوزان اول و سوم بانوان به مصاف هم خواهند رفت که در بخش مردان امید غلامزاده نماینده کشورمان خواهد بود.

در دومین روز یعنی شنبه 29 اردیبهشت ماه هادی ساعی سرگروه تیم ملی که مدال طلای دوره قبل مسابقات را در اختیار دارد به همراه علیرضا شکوری در دو وزن پنجم و اول به میدان می روند. در بخش بانوان نیز تنها مبارزات وزن چهارم انجام خواهد شد.

یکشنبه 30 اردیبشهت ماه در روز سوم مسابقات رقابت های اوزان دوم وششم در بخش مردان انجام می شود که بهزاد خداداد دارنده مدال نقره دوره قبل و مهدی بی باک نمایندگان ایران خواهند بود. ضمن اینکه در بخش بانوان رقابت های اوزان دوم و هفتم برگزار می شود.

در روز چهارم تکواندوکاران دو وزن سوم وهفتم دربخش مردان و وزن پنجم بانوان به میدان می روند. محمدرضا مهدیزاده و یوسف کرمی از تیم ملی ایران در این روز به مصاف رقبای خارجی خود خواهند رفت.



در روز آخر این رقابت ها هم که اول خردادماه برگزار می شود، در وزن هشتم مرتضی رستمی قهرمان سال 2003 جهان به میدان می رود و بانوان نیز در اوزان ششم و هشتم با حریفان خود رقابت می کنند.

