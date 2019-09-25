آمادگی لازم برای ارایه خدمات مطلوب به زائران اربعین مدنظر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد اربعین استان مرکزی در اراک اظهار داشت: اعزام زائرین بر عهده ستاد اربعین کشور و استان ها است و تمامی کمیته ها باید اقدامات خود را با رییس ستاد اربعین استان و دبیر مربوطه هماهنگ کنند تا خدمات مناسب تری را برای زائرین ارایه کنیم.

وی ادامه داد: کمیته ها و دستگاه های دولتی که قرار است فعالیت کنند لیست افراد و ماشین آلات خود را در موعد مقرر به ستاد اربعین استان اعلام کنند تا برنامه ریزی لازم برای آن ها انجام پذیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی اظهار کرد: موکب داران استان باید به تمامی توصیه های بهداشتی، امنیتی و ... ارایه شده توسط همکاران در ستاد اربعین استان توجه کنند.

اکرمی با اشاره به احتمال افزایش تعداد زائرین اربعین در سال جاری گفت: امسال باید از آمادگی لازم برای ارایه خدمات مناسب به زائرین اربعین برخوردار باشیم.

وی گفت: برگزاری اربعین برای این است که شیوه، منش و روش امام حسین (ع) در جامعه جاری باشد و همانطور که این امام همام در روز عاشورا جنگ را بهانه نکرد تا نمازش به تاخیر بیفتد ما نیز نباید هیج چیز را بهانه کنیم تا ارزش های امام حسین (ع) کمرنگ شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی افزود: باید تمام تلاش خود را به کار گیریم تا ارزش های والای امام حسین (ع) در جامعه نمود پیدا کند.