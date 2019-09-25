تولید و عرضه محصولات فرهنگی فاخر اولویت حوزه هنری است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان، امین مرادی در دیدار با رئیس و اعضای هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان در محل حوزه هنری ضمن تأکید بر فعالیت علمی، گفت: حوزه هنری بر اساس سیاست های محوری همکاری با نهادهای دانشگاهی را در اولویت برنامه های خود قرار داده است.

وی با اشاره به فعالیت های مختلف و تولیدات صورت گرفته در بخش موسیقی، گفت: تولیدات حوزه هنری به دلیل نگاه ویژه این نهاد دارای تاثیرگذاری خوبی روی مخاطب هستند.

وی به امکانات حوزه هنری اشاره نمود و گفت: هم اکنون پردیس سینمایی بهمن سنندح به عنوان مهمترین کانون فعالیت های هنری و فرهنگی استان با سه سالن با کاربری مختلف، استودیو مهر به عنوان مجهزترین استودیو صدا و تصویر کشور و فضاهای آموزشی با قابلیت برگزاری ورک شاپ های مختلف در کنار هنرمندان توانمند و هنرجویان علاقه مند می تواند در یک برنامه ریزی مناسب فرصت مناسبی برای حضور اساتید دانشگاهی را فراهم آورد.

مرادی با اشاره به فرهنگ به عنوان زیر بنای توسعه، گفت: در اولویت قرار گرفتن برنامه ریزی مشترک، سرمایه گذاری مشترک و تولید مشترک بین حوزه هنری انقلاب اسلامی و دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان بسیار مهم است.

وی افزود: با تفاهم نامه منعقده فی مابین حلقه مفقوده همکاری حوزه هنری و دانشگاه کردستان از بین می رود و فرصت مغتنمی جهت ارتقای سطح تولیدات هنری فراهم می شود.

مرادی به سفر اعضای شورای عالی موسیقی به دعوت حوزه هنری در سال گذشته به کردستان اشاره نمود و گفت: این اساتید استعداد بالای هنرمندان موسیقی استان را ستودند و این تأیید می توان سرآغازی برای محوریت قرارگرفتن استان در بخش هنر و فرهنگ کشور باشد.

وی برگزاری نشست های منظم و برنامه ریزی دقیق را مهمترین اصل تحقق این تفاهم نامه جامع عنوان کرد و گفت: ما در حوزه هنری به صورت کامل آماده همکاری و تعامل می باشیم و اطمینان داریم با بهره مندی از فرصت های بوجود آمده در یک بازه مشخص کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت این تفاهم نامه به خوبی اجرایی و عملیاتی می شود.

حوزه هنری پیشگام در حمایت از فرهنگ کردستان

صلاح الدین ویسی رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان نیز در این نشست با اشاره به نقش وجایگاه حوزه هنری استان کردستان و برنامه های وزین آن، گفت: امروز حوزه هنری به عنوان حامی اصلی فرهنگ وهنر قابل اتکاء در استان تبدیل شده است که نقش بسیار ارزنده ای را در ارتقاء سطح هنر و فرهنگ کردستان برعهده دارد.

وی افزود: همکاری حوزه هنری و دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان می تواند زمینه ارتقاء سطح هنر را در استان بیش از پیش فراهم نموده و آثار علمی و تخصصی متناسب با نیازهای جامعه هنر وفرهنگ را تولید و در اختیار علاقه مندان قرار دهد.

وی ضمن قدردانی از حمایت های حوزه هنری از این دانشکده، افزود: استفاده و بهره گیری از نخبگان استان بعنوان هیئت علمی و بهره مندی در بخش آموزشی این دانشگاه و تلاش در جهت انجام پژوهش های کاربردی از مهمترین ویژگی های این دانشکده است.

عضو هیات علمی دانشگاه کردستان عنوان کرد: با همکاری این دو دستگاه هنری و استفاده از ظرفیت های موجود در قالب تفاهم نامه منعقده در بخش آموزش، پژوهش و اجرای برنامه های هنری متناسب با فرهنگ وهنر ایرانی اسلامی گام برداشت و آثاری فاخر و ماندگار را در اختیار علاقه مندان قرار داد.

در ادامه این برنامه محمد میرزایی کوتنانی و کژوان ضیاء الدینی از اعضای هیئت علمی گروه موسیقی نیز با اشاره به جایگاه حوزه هنری و برنامه های جامع و متنوعی که برگزار می نماید ، حوزه هنری را بزرگترین وحامی و امید دانشکده هنر و معماری عنوان نمودند و بر لزوم همکاری این دو نهاد دانشگاهی و هنری تأکید نمودند .