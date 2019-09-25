لغو قانون حبس افراد ناتوان در پرداخت مهریه‌ شایسته تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی سید محمدعلی علوی گرگانی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار رئیس‌کل دادگستری قم اظهار داشت: برخی مدیران در بدنه حکومت جمهوری اسلامی از مناصب خود سوء استفاده می‌کنند که قوه قضائیه باید دست این‌گونه افراد را از مناصب حکومتی قطع کند.

وی گفت: باید از پذیرش هرگونه سفارش و توصیه برای برخورد نکردن با افراد سوء استفاده‌گر از مناصب حکومتی جلوگیری شود و بر اساس قوانین موجود با این‌گونه افراد برخورد کرد و اگر قوانین نیز اشکالاتی دارند باید نسبت به اصلاح آن اقدامات لازم را انجام داد.

تأکید بر برخورد با مفاسد اقتصادی

استاد سطوح عالی حوزه تأکید کرد: برخورد با مفاسد اقتصادی امری ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار داشت: هرچند برخورد با مفاسد اقتصادی سبب فشار کاری بیشتر برای قوه قضائیه می‌شود اما ادامه برخورد با این مفاسد امری ضروری است.

آیت الله علوی گرگانی گفت: حذف تشریفات زائد به‌منظور کاهش زمان دادرسی‌ها باید مورد توجه قوه قضائیه قرار گیرد که این مقدام موجب ثواب برای متصدیان و دعای خیر مردم می‌شود.

وی عنوان کرد: اقدام رئیس قوه قضاییه برای لغو قانون حبس سریع مرد به جهت عدم پرداخت مهریه شایسته تقدیر است.

این مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه هیچ فردی نباید برای مهریه زندانی شود، افزود: امیدواریم قوه قضاییه و مراکز دادگستری کشور سبب عدالت‌ گستری در جامعه شده و حق و حقیقت را پیاده کنند.

وی ضمن تقدیر از انتخاب آیت‌الله رئیسی به‌ عنوان رئیس دستگاه قضا، تصریح کرد: آیت الله رئیسی اهل عمل به شمار هستند و بنده صمیمانه از ایشان تشکر می‌کنم که در جهت موضوع مهریه عرض بنده را پذیرفتند.

آیت الله علوی گرگانی با بیان اینکه به زندان انداختن سریع مرد به جهت مهریه عزت او را زیر سؤال می‌برد، افزود: در مسائلی از قبیل مهریه نباید سریع از حبس‌های طولانی‌مدت استفاده کرد.

انتقاد از حضور برخی افراد بی‌صلاحیت در بدنه حکومت

وی بیان کرد: یکی از مشکلات اصلی کشور ناشی از حضور برخی افراد بی‌صلاحیت در بدنه حکومت است که باید جلوی فعالیت آنها گرفته شود.

مرجع تقلید شیعیان اظهار داشت: برخی از افراد از مقامات حکومتی خود سوء استفاده می‌کند که این مصیبتی بزرگ است و باید دست‌های این‌چنینی از حکومت برچیده شود تا در مسیر حق و حقیقت قرار بگیریم.

وی غالب مشکلات اقتصادی کشور را نتیجه سوء استفاده برخی از مقامات حکومتی از شغل خود دانست و افزود: با توجه به استقلال قوه قضائیه باید مراقب باشید که هرکسی نتواند خودسرانه کاری کند.

آیت الله علوی گرگانی بیان کرد: سفارش‌ها و توصیه برای برخی از افراد سبب فتح باب می‌شود و توقعات را زیاد می‌کند، بنابراین رسیدگی به پرونده‌ها باید سفت‌ و سخت باشد و همه‌ چیز بر اساس قانون پیگیری شود و اگر قانون نقصی دارد با نظر رهبر معظم انقلاب و علما اصلاح شود.

اطاله دادرسی در برخی پرونده‌ها امری ناپسند است

وی گفت: باید پیگیری همه امور بر محور قانون باشد و نباید خارج از قانون اقدامی را به انجام رساند.

این مرجع تقلید ابراز کرد: اطاله دادرسی در برخی پرونده‌ها امری ناپسند است که باید از آن جلوگیری شود.

وی بخش عمده‌ای از علل تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها و اطاله دادرسی را زیاد بودن مقدمات کار دانست و افزود: با کم کردن زواید و مقدمات پرونده دیگر پرونده‌ها انباشته نمی‌شود.

وی ادامه داد: اطاله دادرسی علاوه بر ناراحتی مردم، موجب دردسر برای قوه قضائیه نیز می‌شود بنابراین باید تشریفات دادرسی را کاهش داد و آنچه به واقعیت‌ها نزدیک‌تر است را دنبال کرد.