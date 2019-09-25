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۳ مهر ۱۳۹۸، ۱۷:۴۰

در گفتگو با مهر اعلام شد

تعداد جان‌باختگان حادثه قطار زاهدان - تهران به ۵ نفر رسید

تعداد جان‌باختگان حادثه قطار زاهدان - تهران به ۵ نفر رسید

قطار مسافری زاهدان  - تهران از ریل خارج شد که در پی آن (تا این لحظه) ۳۵ نفر از مسافران این قطار مجروح شدند و ۵ نفر نیز جان خود را از دست دادند.

صادق سکری سخنگوی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزئیات این سانحه گفت: قطار مسافری زاهدان – تهران ساعت ۱۴:۵۰دقیقه امروز از زاهدان به سمت تهران حرکت می کند که متاسفانه ۱۰۰ کیلومتر پس از عبور از مبداء چند واگن این قطار در ایستگاه شورو از ریل خارج می‌شود.

۱۹:۳۷- علت حادثه خروج واگن از ریل در منطقه شورو زاهدان در کمیسیون عالی سوانح راه آهن در دست بررسی قرار گرفته است.

۱۸:۳۵- این قطار دارای هشت واگن بود که پنج واگن آن از ریل خارج شده است. تعداد جان باختگان به ۵ تن افزایش یافت.

۱۷:۴۴-  ۳۵ نفر از مسافران این قطار مجروح شدند و متاسفانه ۳ نفر نیز جان خود را از دست دادند.

۱۷:۴۰- به گفته سخنگوی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، در حال حاضر اتوبوس برای جابجایی مسافران این قطار به محل سانحه اعزام شده است. کمیسیون عالی بررسی سوانح نیز برای بررسی علت سانحه به محل اعزام شد.

کد مطلب 4729011

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