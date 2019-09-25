از کمک به مددجویان کمیته تا افزایش نرخ سرویس مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز لایحه دوفوریتی شهرداری شیراز مبنی بر اختصاص یک میلیارد ریال به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)به مناسبت جشن عاطفه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

با موافقت اعضای شورا، دوفوریت این لایحه تصویب شد و به شهرداری اجازه داده می شود مبلغ یک میلیارد ریال از محل ردیف اعتباری بودجه سال ۹۸ شهرداری برای تامین اقلام مورد نیاز مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) اختصاص دهد.

در ادامه این جلسه قرار بود در خصوص عوارض صدور پروانه های نصبت دکل های مخابراتی نیز بررسی صور ت بگیرد اما ایراد هیات تطبیق مصوبات به مصوبه‌ی عوارض صدور پروانه نصب دکل‌ها، انتن‌ها و ایستگاه‌های مخابراتی در شهر شیراز مصوب شد این این لایحه به کمیسیون های مربوطه ارجاع شود .

همچنین مقرر شد طرح یک فوریتی مساعدت به تیم‌های فجر شهید سپاسی و قشقایی شیراز به کمیسیونهای برنامه و بودجه و فرهنگی، اجتماعی شورا ارجاع شود.

در این جلسه اصلاحیه لایحه نرخ سرویس مدارس نیز در صحن علنی شورا بررسی و با موافقت اعضای شورا همراه شد.

بنابراین اصلاحیه مقرر شد مبلغ ۱۰درصد به مبلغ تعیین شده هزینه سرویس دانش‌اموزانی که در مسیر محدوده‌ پرترافیک شهر تردد می‌کنند اضافه شود