تهران برای توسعه روابط با صربستان هیچ محدودیتی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیرکل بین الملل بعدازظهر (چهارشنبه، 3 مهرماه) با دراگان تودوروویچ سفیر صربستان در تهران دیدار و گفتگو کرد.

امیرعبداللهیان در این دیدار با اشاره به روابط خوب میان جمهوری اسلامی ایران و صربستان، ضمن ابراز خرسندی از روابط مطلوب پارلمانی و اقدامات گروههای دوستی پارلمانی طرفین، بر توسعه همه جانبه روابط تأکید کرد و افزود: دو کشور در جهت توسعه و گسترش مناسبات در حوزههای مختلف اقدامات مهمی انجام داده اند و تهران برای توسعه روابط، هیچ محدودیتی ندارد.

امیرعبداللهیان با اشاره به برگزاری یکصد و چهل و یکمین اجلاس اتحادیه جهانی بین المجالس (IPU)، در صربستان، آن را رویداد مهم پارلمانهای جهان خواند.

در ادامه این دیدار، سفیر صربستان با اشاره به اهمیت همکاری‌های دوجانبه ابراز امیدواری کرد: افزایش رفت و آمدهای پارلمانی، دیدارهای دوجانبه و همکاری های فرهنگی – مردمی، زمینه افزایش همکاریها در سطوح مختلف را فراهم کند.

دراگان تودوروویچ، تقویت روابط ایران و صربستان را مهم ارزیابی کرد و گفت: با توجه به ظرفیت های فراوان فیمابین، امیدواریم بخش های خصوصی دو کشور نیز بیش از پیش تلاش نمایند.

وی بر دعوت خانم مایاکویکوویچ رئیس مجلس صربستان از رئیس مجلس شورای اسلامی ایران جهت سفر به بلگراد تأکید و ابراز امیدواری نمود که این سفر در آینده محقق شود.