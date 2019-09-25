به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام دبیری امروز در جلسه هماهنگی شهرداران مناطق و معاونین شهردار تبریز با بیان اینکه تمام کارهای ما باید در جهت افزایش رضایتمندی شهروندان باشد گفت: پروژه هایی که می تواند در ارتقای رضایتمندی شهروندان موثر باشد باید در اولویت کارهای ما قرار گیرد.

وی پروژه‌هایی مانند پارک بزرگ، تکمیل خط یک مترو و مقبره الشعرا را از پروژه های مهم شهرداری در سال جاری دانست و گفت: در حوزه حاشیه نشینی و موضوعات فرهنگی برنامه های موثری آغاز شده و امیدواریم با سرعت بیشتری ادامه داشته باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز با درخواست از شهرداران مناطق برای تلاش در جهت تحقق بودجه گفت: در شرایط فعلی و با وجود تمام مشکلات اقتصادی، تحقق بودجه نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده ولی انتظار داریم با تلاش شهرداران مناطق میزان تحقق بودجه بیشتر شود.

دبیری در ادامه با درخواست از شهردار تبریز در خصوص ارزیابی عملکرد شهرداران مناطق اظهار داشت: شهرداران مناطق باید افرادی پرتحرک، مردم دار، کاری و با دانش باشند تا بتوانند ضمن ارتباط موثر با شهروندان و نخبگان جامعه کارها را پیش برده و رضایتمندی شهروندان را ارتقا دهند.

وی با بیان اینکه برای افزایش سرمایه های اجتماعی شهرداری قبل از اجرای پروژه ها از شهروندان شود گفت: معیار افزایش میزان امید و اعتماد شهروندان به ما عملکرد ماست بر همین اساس باید تلاش کنیم تا عملکرد بهتری در نظر شهروندان داشته باشیم.