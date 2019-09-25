ایجاد ظرفیت پارکینگ برای ۱۷۰ هزار خودرو در مهران

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی شامگاه چهارشنبه در گفتگوی ویژه خبری اظهار داشت: پیش بینی کرده ایم که در مسیرهای منتهی به استان ایلام در استان های مجاور تا پایانه مرزی مهران موکب بزنند.

وی افزود: ۱۸ استان معین تعهد کرده اند که در ایام اربعین در استان موکب بزنند.

استاندار ایلام تصریح کرد: به شهرداری های مسیر اربعین ۱۳۷ میلیارد و ۲۸۱ میلیون تومان از محل های مختلف کمک کرده ایم.

سلیمانی دشتکی عنوان کرد: سال گذشته ۱۱۰ هزار وسیله نقلیه شخصی در شهرستان مهران پارک کردند و امسال پیش بینی بیشتری داریم و به این دلیل زیرساخت های بیشتری برای پارکینگ اماده کرده ایم.

وی گفت: از مردم و بخش خصوصی هم خواسته ایم در پارکینگ ماشین ها پای کار بیایند و این هم یک ظرفیت خوب در منطقه است.

استاندار ایلام عنوان کرد: امسال ظرفیت پارکینگ ها را بالای ۱۷۰ هزار خودرو قرار داده ایم.

وی گفت: اربعین هرسال مشکل خاص خود را دارد امسال با توجه به حذف ویزا بحث تراکم جمعیت است که برای آن تمهیدات لازم درنظر گرفته شده است.

سلیمانی دشتکی اظهار داشت: برای جابجایی زوار ۷ هزار وسیله نقلیه در آماده باش هستند.

وی افزود: بحث شهرستان شدن هلیلان در کمیسیون دفاعی دولت تصویب شد و به مرحله نهایی رسیده و برای تصویب نهایی به هیئت دولت می رود.

وی ادامه داد: نواقص شهرستان شدن چوار درست شده است و در تلاش هستیم این مهم نیز انجام شود.