بازی کردن در برابر حریفانی با نگاه دفاعی سخت است

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی چهارشنبه‌شب پس از تساوی تیمش در برابر نفت مسجدسلیمان در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: برای این بازی با هدف کسب پیروزی وارد میدان شده بودیم و همه دیدند که برای این کار تلاش بسیاری کردیم و کار تا آنجا پیش رفت که حتی به گل دوم هم رسیدیم. گلی هم که از حریف دریافت کردیم روی دو اشتباه زنجیره‌ای بود و در ادامه برای گلزنی با دفاع خوب و مسنجم حریف مواجه شدیم.

وی افزود: واقعیت این است که بازی کردن در برابر حریفی که نگاه دفاعی در بازی دارد بسیار دشوار است ولی ما تلاش خودمان را کردیم اما از نتیجه بازی رضایت داریم و دوست داشتم به سه امتیاز این بازی را ترک کنیم.

گل محمدی بیان کرد: اکنون هم نباید زمان را از دست بدهیم و باید برای بازی با نساجی قائم‌شهر در رقابت‌های جام حذفی ریکاوری مناسبی داشته باشم چرا که زمانی که در اختیار داریم زیاد نیست و فقط باید روی نقاط ضعف و قوتمان بیشتر کار کنیم تا نتیجه بگیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت‌های هفته پنجم لیگ برتر باشگاه‌های کشور، شامگاه امروز تیم‌های نفت مسجدسلیمان و پدیده شهر خودرو به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید.