دفاع مقدس؛ زمینه ظهور استعداد درونی جهاد در ملت قهرمان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس به همراه رونمایی از مینی‌خودرو تولید شده توسط بسیجیان، با حضور بسیجیان مشهدالرضا، چهارشنبه شب در حسینیه رزمندگان اسلام مشهد، برگزار شد.

سردار اسماعیل قاآنی، جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، ضمن تسلیت ایام عزاداری حسینی و گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: محور اساسی صحبت‌ها در هفته دفاع مقدس، دلیل بزرگداشت این هفته است؛ باید ذکر کرد که جنگ صورت‌گرفته، تدافعی بود و نه تهاجمی، زیرا جنگ را دشمنان به ما تحمیل کردند و دفاع از کشور و جهاد فی سبیل‌الله، یکی از ارزش‌های اسلام است.

وی افزود: پس از انقلاب اسلامی، زمینه‌ای برای جهاد که یکی از ارزش‌های اسلام است، فراهم نشده بود؛ اما پس از جنگ، زمینه بروز و ظهور استعداد درونی ملت قهرمان ما برای شرکت در جهاد، فراهم شد. این همان مسئله‌ای است که دفاع مقدس را برای ما ارزشمند می‌کند. شرکت در جنگی نابرابر و اینکه چطور یک ملت در اوج محرومیت و مظلومیت، وارد جنگی شد که دشمن تمام امکانات را در اختیار داشت.

جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، با اشاره به کمبود امکانات در دوران دفاع مقدس، بیان کرد: در همین مشهد، هنگام آغاز جنگ، از سه اتوبوس اعزامی، فقط برای دو اتوبوس اسلحه موجود بود و ما جنگ را با چنین وضعیتی آغاز کردیم.

سردار قاآنی در مورد دیگر ابعاد تأثیرگذار هشت سال دفاع مقدس ابراز کرد: در همه دنیا، پشت‌زمینه جنگ، انواع مفاسد وجود دارد؛ اما در درون جبهه انقلاب اسلامی، به علت فرماندهی بی‌نظیر امام راحل، میدان جنگ ما تبدیل به مکتبی برای تربیت برترین انسان‌ها از نظر اخلاقی و معنوی و فراهم آمدن زمینه ایثار و فداکاری شد. درکنار تمام این مسائل نیز ما اجازه ندادیم دشمن حتی یک وجب از خاک کشور ما را به تصرف خود درآورد.

وی ادامه داد: به عقیده من، بالاترین دستاورد جنگ، ایجاد یک مکتب انسان‌ساز بود. همچنان که امام راحل، خطاب به افراد حاضر در جبهه‌ها فرمودند: «به دست و بازوی شما بوسه می‌زنم و به این بوسه افتخار می‌کنم.» و این بوسه بی‌دلیل نبوده است.

جانشین فرمانده سپاه قدس دیگر دستاورد جنگ را بالندگی انقلاب اسلامی در این دوران دانست و گفت: در فضای سخت جنگ بود که کشور ما توانست به موفقیت‌های فروان دست یابد. از روز پیروزی انقلاب، دشمنان در زمینه‌های مختلف، جنگ را با کشور ما آغاز کردند. ملتی که دشمنانش در این چهل سال او را رها نکردند، در تمام طول این چهل سال، موفق شد تمام تهدیدات و تحریمات را تبدیل به فرصت کند.

سردار قاآنی افزود: دشمن جنگ را از درون خانه‌های ما آغاز کرد؛ اما علی‌رغم عمل کردن همه دنیای سکولار علیه کشور ما، درحال حاضر در موقعیت بسیار خوبی قرار داریم؛ به گونه‌ای که حتی دشمنان ما بر اقتدار و تدبیر کشور ما اقرار می‌کنند.

جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در ادامه اظهار کرد: اگر جمهوری اسلامی، این دوره هشت ساله دفاع مقدس را نداشت، نمی‌توانست دیگر کشورها را در جهت مقاومت در برابر استکبار جهانی حمایت کند؛ زیرا ملت ایران خود را اثبات کرده و به دلیل همین اثبات کردن است که دیگر کشورها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

قاآنی افزود: هنگامی که آمریکا نتوانست در جنگ علیه ملت ایران موفق شود، به میز مذاکره رضایت داد. اگر جمهوری اسلامی نبود، آمریکا تمام منطقه را به آتش کشیده بود و پایه‌گذاری تمام این امور، از دوران دفاع مقدس صورت گرفت.

سردار قاآنی در انتهای سخنان خود گفت: امید است این انقلاب را به دست صاحب آن، حضرت ولی عصر(عج) برسانیم.