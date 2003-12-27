به گزارش خبرنگار " مهر" ، هيات کشتي استان مازندران و اداره کل تربيت بدني اين استان برنامه اي را تدارک ديده بودند تا در آن ضمن تجليل از قهرمانان مازندراني کشتي آزاد ايران ، جوايزي را به آنها اهدا کنند.
بنابراين گزارش اين مراسم قرار بود ساعت 18 امروز در ساري برگزارشود اما به دليل وقوع زمين لرزه در شهرستان بم و کشته و مجروح شدن جمع زيادي از هموطنان کشورمان، مسئولان کشتي مازندران مراسم جشن قهرماني خود را به تعويق انداختند.
به پاس احترام به كشته شدگان زلزله بم
مراسم جشن قهرماني كشتي مازندران به تعويق افتاد
مراسم جشن قهرماني تيم كشتي آزاد مازندران در رقابت هاي قهرماني كشور به تعويق افتاد.
به گزارش خبرنگار " مهر" ، هيات کشتي استان مازندران و اداره کل تربيت بدني اين استان برنامه اي را تدارک ديده بودند تا در آن ضمن تجليل از قهرمانان مازندراني کشتي آزاد ايران ، جوايزي را به آنها اهدا کنند.
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