مراسم جشن قهرماني كشتي مازندران به تعويق افتاد

به گزارش خبرنگار " مهر" ، هيات کشتي استان مازندران و اداره کل تربيت بدني اين استان برنامه اي را تدارک ديده بودند تا در آن ضمن تجليل از قهرمانان مازندراني کشتي آزاد ايران ، جوايزي را به آنها اهدا کنند.

بنابراين گزارش اين مراسم قرار بود ساعت 18 امروز در ساري برگزارشود اما به دليل وقوع زمين لرزه در شهرستان بم و کشته و مجروح شدن جمع زيادي از هموطنان کشورمان، مسئولان کشتي مازندران مراسم جشن قهرماني خود را به تعويق انداختند.