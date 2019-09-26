به گزارش خبرنگار مهر، علی نور زاده صبح پنجشنبه در دیدار با استاندار سمنان به میزبانی دفتر وی، ضمن بیان اینکه از سال گذشته که مسئله رانش زمین منطقه حسینآباد کالپوش مطرح و مردم منطقه سد را مقصر اصلی دانستند برای اطمینان بخشی به آنها کار مطالعات بهصورت جدی از سر گرفته شد، ابراز داشت: بر اساس مطالعات و آزمایشها، سد کالپوش هیچ مشکل ساختاری ندارد و پایداری آن تائید میشود.
وی ضمن بیان اینکه بهواسطه مسئولیت شغلی، حدود ۱۲ سال پیش و قبل از ساخت سد کالپوش از روستای حسینآباد بازدید شد، افزود: امروز از سد کالپوش بازدید و مسائل را از نزدیک رصد خواهیم کرد.
حسینآباد کالپوش را دارای پتانسیل لغزش است
رئیس کمیته سدهای ایران، منطقه حسینآباد کالپوش را دارای پتانسیل لغزش دانست و ابراز داشت: کار زهکشی سد در دستور کار قرار دارد که عملیات آن بهزودی انجام میشود.
نور زاده بابیان اینکه نگرانی مردم کالپوش برطرف خواهد شد، اضافه کرد: تغییر اقلیم در دنیا وجود دارد و نکته جدیدی نیست، اما باید پیشبینیهای لازم را در این خصوص صورت گیرد.
بخشی از روستای حسینآباد جابجا شد
استاندار سمنان نیز در این دیدار گفت: مسائل اجتماعی و دغدغههایی بهواسطه مشکلات پیشآمده در روستای حسینآباد کالپوش در ابتدای سال جدید ، برای مردم منطقه ایجادشده که این دلنگرانیها باید برطرف شود.
علیرضا آشناگر بابیان اینکه کارشناسان مرتبط باید با دلایل و پاسخهای مستند، ذهنیت مردم را اصلاح و دغدغههای آنان را برطرف سازند، تأکید کرد: با توجه به استعداد لغزش در روستای حسینآباد تلاش شد تا در ابتدا کل روستا را به منطقه جدید منتقل شود که به خواست مردم و تائید کارشناسان، بخشی از روستا جابجا میشود.
وی در خاتمه افزود: زهکشی سد کالپوش مطالبه جدی و به حق مرد منطقه است و باید انجام شود.
گفتنی است رئیس کمیته سدهای کشور ظهر امروز از سد کالپوش بازدید میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، برخی اهالی کالپوش که در روزهای نخستین سال ۹۸ منطقه خود را دچار رانش شدید زمین و تخریب نزدیک به ۳۰۰ واحد مسکونی میدیدند، وجود سد را عامل این امر میپندارند.
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