وزیر میراث فرهنگی از موزه هرندی و خانه اوشیدری کرمان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر مونسان صبح پنجشنبه از باغ موزه هرندی بازدید کرد. باغ موزه هرندی در سال ۱۲۵۲ خورشیدی توسط محمدرضاخان عدل سلطان ساخته شد. در حاشیه این بازدید اجرای طرح ساماندهی باغ‌موزه هرندی در دستور کار قرار گرفت.

وی در ادامه از خانه اوشیدری نیز بازدید کرد این بنای تاریخی که در دست مرمت است در آینده‌ای نزدیک قرار است به بازارچه صنایع دستی تبدیل شود.

مونسان در حاشیه بازدید از این بنای تاریخی تاکید کرد این بنای تاریخی به بخش خصوصی واگذار شود.

در این بازدید محمدعلی گلاب رئیس مرکز کرمان شناسی گفت: این بنا در سال ۷۲ خریداری و به اداره میراث فرهنگی استان کرمان واگذار شد. بیش از ۲۵ سال است که این بنا بدون ساماندهی رها شده در حالی که ما پیش‌بینی کرده بودیم تا در این مکان یک پایگاه فرهنگی ایجاد و همه کتاب‌فروشی‌ها و مراکز فرهنگی در این مکان تجمیع شود.

فریدون فعالی سرپرست اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان بیان داشت: ما در کرمان بازارچه صنایع دستی نداریم و قرار شده تا دو سال آینده این مکان به مرکز صنایع دستی تبدیل شود.