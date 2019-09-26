وضعیت پایانه مرزی مهران مطلوب است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به منظور بازدید از پروژه های محرومیت‌زدایی سپاه، بررسی وضعیت زیرساخت‌های اربعین و بازدید از روند پیشرفت پروژه های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) به استان ایلام سفر کرده است، در بازدید از پایانه مرزی مهران، گفت: تلاش بسیار فشرده و قوی از سوی دستگاههای مختلف در استان ایلام که مسئولیت خدمات‌رسانی به زائرین اربعین حسینی را بر عهده دارد، در حال انجام است.

وی اظهار داشت: چشم اندازی که ما از وضعیت پایانه مرزی و مسیر ایلام به مهران مشاهده کردیم، به نسبت سال گذشته امید بخش بوده و تلاشهای بسیار ارزشمند و خوبی صورت گرفته است.

سردار سلامی افزود: در زمینه گسترش راهها و سهولت تردد و حرکت زائرین، ایجاد پارکینگ های متنوع، مجتمع های اسکان و اقامت و به منظور سهولت حرکت زائرین به سمت کربلای معلی تلاشهای بسیار خوبی انجام شده که قابل تحسین است.

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه پیش بینی می شود امسال تعداد زائرین اربعین بیشتر باشد، تصریح کرد: مسئولین مختلف استان هم در زمینه تامین امنیت و هم در زمینه خدمات رسانی در تلاش هستند که ظرفیت پایانه ها متناسب با گسترش ظرفیت جمعیت باشد و ارائه خدمات برای انتقال زائرین به سمت عراق و بازگشت آنان از زیارت به نحو مناسبی صورت پذیرد.