به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه سپاهان اصفهان در استانه دیدار حساس امروز این تیم با پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران نامه ای را به سازمان لیگ فوتبال ایران ارسال کرد.

در این نامه که به امضای مسعود تابش مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان رسیده است درخواست های زردپوشان اصفهانی برای اختصاص جایگاه مناسب برای هواداران و همچنین خالی بودن فضای بالای سر آنها به همراه پارکینگ مناسب برای خودروی هواداران اصفهانی و حضور ماموران دوپینگ بلافاصله پس از اتمام مسابقه به صراحت اشاره شده است.

این نامه صبح روز چهارشنبه توسط باشگاه سپاهان به دفتر حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ برتر ارسال شده و از وی خواسته شده تا با توجه به حساسیت های به وجود آمده در دو مسابقه قبلی که در لیگ برتر و جام حذفی به وجود امده است اقدام لازم صورت پذیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۶:۱۵ امروز پنجشنبه در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه آزادی به مصاف سپاهان اصفهان می رود.