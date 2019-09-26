مفاخر پزشکی شهر کرمانشاه تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تجلیل از مفاخر و مشاهیر شهر کرمانشاه صبح امروز پنج شنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی در محل تالار برق کرمانشاه برگزار شد.

محمود رضا مرادی در این آیین اظهار داست: عوامل زیاد از جمله موقعیت جعرافیایی، درآمد و ... در توسعه یک کشور دخیل هستند اما بیشترین چیزی که موجب پیشرفت و توسعه می شود نیروی انسانی است.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: اگر نیروهای انسانی مورد آموزش های لازم قرار بگیرند به سرمایه های انسانی تبدیل می شوند که این امر بدون شک مهم ترین عامل پیشرفت هر جامعه است.

این مسئول خاطر نشان کرد: خوشبختانه همه نیروهایی که در دانشگاه ها آموزش می بینند سرمایه های کشور هستند و پزشکان از آنها فارغ نیستند.

وی با بیان اینکه فاصله سطح پزشکی ایران با سایر کشورها زیاد نیست، گفت: امروز شاهدیم پزشکان ما در کشورهای خارج کرسی های پزشکی آن کشور را فتح کرده اند و هنگامی که به کشور برمی گردند بیماران جهت درمان از کشورهای خارج به آنها رجوع می کنند.

مرادی تاکید کرد: ما باید این سرمایه ها را حفظ کنیم و برای آنها ایجاد انگیزه کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطر نشان کرد: به لحاظ تحقیقاتی دانشگاههای کشور ما رتبه ۱۶ را در دنیا به خود اختصاص داده است که درصد بالایی مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی است.

درمان رایگان بیماران در هفته دفاع مقدس

این مسئول ادامه داد: در شرایطی که هجمه هایی به جامعه پزشکی می شود برگزاری مراسمات تقدیر از مشاهیر و بزرگان جامعه پزشکی نشان می دهد که مسئولین بصیر هستند و قدر پزشکان را می دانند.

مرادی ادامه داد: در ۸ سال دفاع مقدس، زلزله، سیل و ... پزشکان نقش بسزایی ایفا کردند و می توان گفت اگر زحمات آنها نبود به خیلی از موفقیت ها دست نمی یافتیم.

وی گفت: در هفته دفاع مقدس امسال چند تیم پزشکی در مناطق مختلف استان به صورت رایگان به درمان بیماران مشغول هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اظهار داشت: پزشکانی که امروز از آنها تقدیر شد از جمله دکتر فتاح فرخی، دکتر معصومعلی معصومی و دکتر محسن امامی آل آقا سالها خدمات شایسته ای را به مردم استان داشتند.



وی افزود: ۲ بیمارستان کرمانشاه با همکاری دکتر فرخی بنا شد و دکتر معصومی نیز از مفاخر کشور است و زحمات وی بر کسی پوشیده نیست و بیمارستان قلب کرمانشاه و بخش جراحی قلب را راه اندازی کرد.

این مسئول گفت: دکتر معصومی همچنین در امور سیاسی و اجتماعی و ارتقاء فرهنگ سلامت مصاحبه های موثری را با اصحاب رسانه دارند.

مرادی دکتر آل آقا را منشا خیر و برکت برای دانشجویان استان دانست و بیان داشت: این استاد بزرگ تا کنون آزمایشگاه های زیادی در دانشگاه علوم پزشکی تاسیس کرده است.