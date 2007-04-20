تحقق انسجام اسلامی و اتحاد ملی وظیفه همگانی است

به گزارش خبرنگار مهردر شیراز، مصطفی پور محمدی بعداز ظهر روز گذشته در جلسه شورای اداری شهرستان شیراز افزود: یکی از دلایل اصلی استقبال از سفرهای ریاست جمهوری و دولت نهم فهم قابل ستایش مردم است .

وی خاطرنشان کرد: دولت قبلی یکی از برجسته ترین دستاوردهای خود را راه اندازی شورای های اسلامی شهر روستا می دانست که در زمان انتخابات ، 23 میلیون نفر مبادرت به ثبت نام کردند که این رقم در انتخابات شورای سوم به 28 میلیون نفر افزایش یافت در صورتی که شعار توسعه سیاسی نیز در زمره شعار های دولت نهم قرار نداشت.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط مناسب کشاورزی در کشور و جایگاه مناسب ایران در تولید محصولات کشاورزی در جهان خاطر نشان کرد: ضمن توسعه کشاورزی باید حفاظت از محیط زیست و منابع آب و خاک را نیز در نظر داشت تا با مشکل مواجه نشویم.

پور محمدی از صادرات 16 میلیاردی در بخش صادرات غیز نفتی کشور خبر داد و افزود : ایران بر اساس برآوردهای به عمل آمده بیست و یکمین قدرت اقتصادی جهان محسوب می شود که این نشان از توسعه مناسب صادرات غیر نفتی کشور است.

وی در ادمه ضمن انتقاد به نظام بانکی کشور گفت : براساس آمارهای موجود گردش مالی در نظام بانکی ما 130 هزار میلیارد تومان و براساس برآوردهای دیگر 235 تا 240 هزار میلیارد تومان است که در هر صورت میزان بازدهی نظام بانکی ما نسبت به گردش مالی آنها مناسب نیست که این مورد در خور پیگیری است.

وی با تاکید بر به کارگیری مدیران از منابع سرمایه داران خصوصی خاطرنشان کرد : منابع دولتی هر چه قدر زیاد باشد محدود است ، در این بخش باید مدیران به دنبال جذب سرمایه های غیر دولتی باشند .

در ادامه جلسه ابراهیم عزیزی فرماندار شهرستان شیراز با اعلام این که 91 روستا در شیراز فاقد آب آشامیدنی هستند افزود : طی سالهای گذشته به علت کم آبی به 12 روستا در شمال غرب شهرستان شیراز توسط تانکر آب رسانی می شود.

وی از وجود 400 کیلومتر راه روستایی آسفالت نشده در شهرستان شیراز خبر داد و تصریح کرد : 54 حلقه از چاههای این شهرستان به علت کم آبی و افزایش استفاده از آب آن دیگر قابل استفاده نیستند .

فرماندار شهرستان شیراز بحران کم آبی و خشکسالی در شهرستان شیراز را جدی دانست و افزود : در صورت ادامه روند این خشکسالی برای 8 دشت این شهرستان وضعیت مناسبی ارزیابی نمی شود که در این بخش به حمایتهای اعتباری و مالی هیات دولت نیازمندیم .

وی راه، آب و برق را ازجمله اولویتهای مورد نیاز مردم شهرستان شیراز دانست و افزود : این شهرستان در بحث راه مقام دوم عقب ماندگی و در بحث تامین آب روستایی مقام اول عقب ماندگی در سطح شهرستانهای فارس را دارد.

در ادامه محمد هادی ربانی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با تاکید برلزوم توسعه زیر ساختهای فرهنگی شیراز به عنوان یکی از قطبهای جذب گردشگر خارجی یادآورشد : طی سالهای گذشته گردشگران خارجی که به شیراز سفر کردند ما را به خاطر عدم رسیدگی مناسب به بافت تاریخی و فرسوده این منطقه سرزنش کرده اند که در این بخش به کمکهای جدی هیات دولت و ریاست جمهوری نیازمندیم.

وی خاطرنشان کرد : در شهرستان شیراز روستاهایی وجود دارد که به خاطر عدم بستر سازی و ایجاد شرایط مناسب هنوز طرح هادی روستایی در آنها اجرا نشده و در برخی از روستاهای دیگر نیز به همین دلیل طرح مذکور متوقف شده است که باید این موضوع را نیز پیگیری کرد.

همچنین مجید روزی طلب نماینده دیگر مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم توسعه زیر ساختهای فرهنگی در این شهر یادآورشد : باید به بخشهای فرهنگی شهرستان شیراز به عنوان پایتخت فرنگی ایران توجه ویژه داشت.

وی ضمن اشاره به جاده ها و راههای مواصلاتی استان و مشکلات اعتباری پروژه های نیمه تمام در این بخش متذکر شد : در بخش پروژه راه آهن شیراز- اصفهان اگر عزم راسخی وجود نداشته باشد اتمام آن به درازا کشیده خواهد شد.

روزی طلب احداث اردوگاههای ویژه برای معتادین و اقشار آسیب پذیر شیراز و احداث منطقه ویژه دانشگاهی را از نیازمندیهای اساسی این شهرستان دانست و افزود : برای دستیابی به توسعه مناسب و ایجاد اقتصادی شکوفا و پایدار در این شهرستان به کمکهای هیات دولت نیازمندیم.