به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در فرانسه، اخیرا کتابی با عنوان «صوفیگری، تاریخ، پایهها و آداب اسلام روحانی» به قلم اریک ژوفروآ که اسلام شناس و کارشناس موضوع صوفی گری است، توسط انتشارات Eyrolles در ۲۰۸ صفحه منتشر شده است.
در این کتاب با اشاره به ریشههای پیدایش صوفیگری در اسلام آمده است که اساس این طریقت بر پایه مشاهده واقعیتهای ناپیدای جهان و تلاش برای یافتن خرد بنا شده است. همچنین در این کتاب بجز ابعاد تاریخی به پایههای بنیادین و برخی آموزههای متصوفه از تاریخ تصوف در تمدن اسلامی اشاره شده است. ترجمه و بازخوانی انتقادی این کتاب از آن جهت که به قلم یک اسلام شناس غربی است، ضرورت دارد.
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