۱۱۰ مصدوم حادثه قطار «زاهدان - تهران» از بیمارستان مرخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، سید محمد هاشمی شهری اظهار داشا: از مجموع ۱۵۷ مصدوم بستری شده در بیمارستان های زاهدان‌ ۱۱۰ نفر تا بامداد امروز پنجشنبه از بیمارستان ها ترخیص شده‌اند.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان افزود: با توجه به تریاژ تخصصی بیماران و توزیع مدیریت شده بار حادثه در بین مراکز درمانی، بیماران بدحال و نیازمند خدمات خاصّ به بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) زاهدان به عنوان مرکز حوادث و سوانح (Trauma Center) منتقل شدند و بیماران با مشکلات کمتر به سایر بیمارستان ها منتقل شدند.

وی ادامه داد: حضور ارزشمند مردم خوب منطقه «شورو» در لحظات اولیه وقوع حادثه و مشارکت در امداد رسانی و حتی انتقال تعدادی از مصدومان به بیمارستان شایسته توجه و تشکر است.

هاشمی شهری تصریح کرد: در لحظات اولیه وقوع حادثه، همکار پزشک عمومی ما که در مرکز جامع خدمات سلامت روستائی «شورو» حضور داشت نیز دوشادوش مردم به امر امداد رسانی و تریاژ مصدومان پرداخت.