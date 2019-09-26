  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۴ مهر ۱۳۹۸، ۱۲:۰۸

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان:

۱۱۰ مصدوم حادثه قطار «زاهدان - تهران» از بیمارستان مرخص شدند

۱۱۰ مصدوم حادثه قطار «زاهدان - تهران» از بیمارستان مرخص شدند

زاهدان- رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: ۱۱۰ مصدوم حادثه ریلی «زاهدان - تهران» بعد از دریافت خدمات اولیه پزشکی از بیمارستان‌های زاهدان مرخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، سید محمد هاشمی شهری اظهار داشا: از مجموع ۱۵۷ مصدوم بستری شده در بیمارستان های زاهدان‌ ۱۱۰ نفر تا بامداد امروز پنجشنبه از بیمارستان ها ترخیص شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان افزود: با توجه به تریاژ تخصصی بیماران و توزیع مدیریت شده بار حادثه در بین مراکز درمانی، بیماران بدحال و نیازمند خدمات خاصّ به بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) زاهدان به عنوان مرکز حوادث و سوانح (Trauma Center) منتقل شدند و بیماران با مشکلات کمتر به سایر بیمارستان ها منتقل شدند.

وی ادامه داد: حضور ارزشمند مردم خوب منطقه «شورو» در لحظات اولیه وقوع حادثه و مشارکت در امداد رسانی و حتی انتقال تعدادی از مصدومان به بیمارستان شایسته توجه و تشکر است.

هاشمی شهری تصریح کرد: در لحظات اولیه وقوع حادثه، همکار پزشک عمومی ما که در مرکز جامع خدمات سلامت روستائی «شورو» حضور داشت نیز دوشادوش مردم به امر امداد رسانی و تریاژ مصدومان پرداخت.

کد مطلب 4729477

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها