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۳۱ فروردین ۱۳۸۶، ۱۰:۳۹

به دنبال محرومیت سرمربی تیم ملی فوتبال عراق ؛

یحیی الوان جدی ترین نامزد سرمربیگری عراق در جام ملت های آسیا

بنابر اخبار رسانه های عراقی فدراسیون فوتبال این کشور اکرم احمد سلمان مربی تیم ملی را از این سمت برکنار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، فدراسیون فوتبال عراق با پذیرش نتیجه تحقیقات دو ماهه کمیته حقیقت یاب درباره عوامل شکست عراق در جام خلیج فارس که اوایل سال میلادی – دی ماه در امارات برگزار شد چنین تصمیمی گرفت. عراق در این بازی ها در نیمه نهایی به عربستان باخت و بازی ها با قهرمانی امارات به پایان رسید.

بر پایه این گزارش، در حال حاضر یحیی الوان جدی ترین نامزد سرمربیگری عراق در جام ملت های آسیا به نظر می آید. عراق در این بازی ها باید با استرالیا، تایلند میزبان و عمان دیدار کند.

فدراسیون فوتبال عراق همچنین سه بازیکن دیگر را به دلیل اتهام دروغ به رییس فدراسیون و مربی تیم ملی به محرومیت دوساله محکوم کرد. احمد کاظم ، عماد رضا و رزاق فرهان برای دو سال با محرومیت روبه رو شدند.

کد مطلب 472949

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