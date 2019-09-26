به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمد قنبری اظهار داشت: پلیس آگاهی با همکاری دیگر رده‌های عملیاتی سطح استان سیستان و بلوچستان در بررسی پرونده‌های سرقت‌های به عنف و مسلحانه ۷ نفر از عاملان سرقت‌ها را شناسایی و تحت مراقبت قرار دادند.

وی افزود: در این راستا مأموران انتظامی شهرستان‌های زاهدان، ایرانشهر، چابهار و هیرمند با هماهنگی های قضائی طی هفته گذشته این سارقان مسلح را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنها یک قبضه اسلحه کلت کمری، یک تیغه خشاب حاوی سه فشنگ و ۶ قبضه چاقو کشف کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: در این رابطه یک دستگاه خودرو، یک عدد دوچرخه، ۱۹دستگاه تلفن همراه و ۵ میلیون ریال وجه نقد سرقت شده کشف و به مالباختگان تحویل شد.

وی تصریح کرد: متهمان در بازجوئی های به عمل آمده به ۴ فقره سرقت مسلحانه تلفن همراه، یک فقره سرقت مسلحانه منزل ،۱۴ فقره سرقت به عنف تلفن همراه، یک فقره سرقت به عنف خودرو ،۴ فقره سرقت به عنف وجه نقد یک فقره سرقت به عنف احشام و یک فقره سرقت به عنف دوچرخه اعتراف کردند.

سردار قنبری با اشاره به ادامه تحقیقات از متهمان برای کشف دیگر جرائم احتمالی خاطر نشان کرد: پلیس سیستان و بلوچستان بر تداوم اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی بویژه در برخورد با جرایم خشن و سرقت های مسلحانه برای افزایش رفاه اجتماعی شهروندان با حداکثر توان خود ادامه خواهد داد و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.